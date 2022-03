LG Electronics aggiunge blockchain e risorse crittografiche

Secondo quanto pubblicato dal The Korea Economic Daily, LG Electronics avrebbe aggiunto blockchain e risorse crittografiche ai suoi rami aziendali. La notizia è sopraggiunta in occasione dell’AGM 2022 del colosso. Questo rivela come i principali conglomerati tecnologici, a cui fa capo anche Samsung, stiano intensificando la loro presenza nella criptosfera.

LG Electronics ha comunque specificato che non è attualmente intenzione dell’azienda procedere nella realizzazione di un exchange di criptovalute. Bensì, la società ha spiegato che la decisione per ora si ferma nella realizzazione di nuove aree business sulle quali lavorare. Il più importante marchio di TV OLED al mondo ha quindi aggiunto:

commercio e intermediazione di criptovalute ;

; sviluppo e vendita di software basato su blockchain.

Una notizia che sta piacendo a chi è particolarmente attivo nella criptosfera. Approfittare di queste occasioni potrebbe rivelarsi un’interessante opportunità. Un modo semplice e veloce per farlo è aprendo un conto su XTB e iniziare a investire in CDF su criptovalute. Si tratta di un exchange semplice e di immediata comprensione nel suo utilizzo.

LG Electronics vuole immergersi nella criptosfera

La decisione di LG Electronics nei confronti del settore crittografico è anche alimentata da un clima favorevole. Infatti, il presidente eletto della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, sta promettendo l’arrivo di una regolamentazione delle criptovalute. Perciò, l’ingresso di colossi tech come Samsung, LG e Sk faranno tremare la criptosfera.

Ciò sembra proprio destinato a generare in futuro un interesse senza paragoni. Attualmente, l’adozione di Bitcoin da parte di grandi istituzioni è in aumento, quindi l’ingresso di aziende così importanti sarà un’ulteriore ventata di aria fresca. Tuttavia, molti pensano ci vorrà ancora un po’ di tempo prima che ciò accada.

Nondimeno, secondo l’atto costitutivo che LG Electronics ha modificato in questi giorni, l’azienda potrà d’ora in avanti installare anche piattaforme NFT, così che opere d’arte e prodotti NFT potranno essere scambiati sulle sue Smart TV. A gennaio, proprio Samsung aveva annunciato una gamma di Smart TV che supporterà una piattaforma realizzata per vendere, acquistare e visualizzare Token Non Fungibili.

All’epoca ci eravamo chiesti se questa funzionalità avesse senso e oggi, con LG Electronics, ce lo chiediamo ancora. La risposta deriverà da come questa tecnologia si svilupperà e dalla conseguente adozione da parte degli utenti di tutto il mondo. Intanto però la notizia sta catturando ancora una volta l’attenzione dei più al mondo delle criptovalute.

Puoi salire anche tu a bordo della criptosfera sulla quale sono salite già Samsung e LG Electronics. Apri un conto gratuito su XTB e inizia a conoscere questo mondo investendo in CFD crypto. Si tratta di un modo semplice, veloce e immediato di guadagnare sull’andamento dei prezzi dei principali asset digitali.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.