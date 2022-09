LG sta portando gli NFT sui suoi televisori

La multinazionale coreana LG ha deciso di portare le collezioni NFT sui suoi televisori. In aggiunta, ha fatto sapere che utilizzerà una piattaforma basata sulla rete Hedera, ancora poco conosciuta nel settore Web3 e Blockchain.

Non poteva essere altrimenti dato che questa rete è all’effettivo supportata proprio da LG stessa. La novità sta nel fatto che chi è in possesso di uno dei suoi televisori con software aggiornato all’ultima versione potrà acquistare, vendere e visualizzare gli NFT Hedera.

Tutto questo comodamente da casa e attraverso lo schermo della propria smart TV ora entrata nel mondo digitale della criptosfera. Una sorta di porta di accesso al mondo dei Token Non Fungibili e dei Fan Token che stanno davvero spopolando.

Il mercato degli NFT è in forte crescita dal 2021, secondo una ricerca degli esperti di NonFungibile. Ovviamente, LG non poteva rimanere indietro visto che Samsung ha integrato gli NFT sui suoi televisori supportati da Nifty Gateway.

LG lancia Art Lab la sua piattaforma per NFT

LG ha lanciato proprio oggi la sua nuova piattaforma per acquistare, vendere e mostrare collezioni NFT. Chi l’ha provata l’ha definita ancora un po’ scarna rispetto a quanto si sarebbe immaginato. Le funzionalità attualmente non spiccano per innovazione e novità.

Nondimeno, la società ha affermato che LG Art Lab è una “soluzione conveniente e completa” per la visualizzazione e il trading di Token Non Fungibili. Questa piattaforma si appoggia alla rete Hedera che è stata così descritta dall’azienda:

È il libro pubblico più utilizzato, sostenibile e di livello aziendale per l’economia decentralizzata. Inoltre, rende l’acquisto e la vendita il più semplice possibile, incorporando codici QR sullo schermo che consentono agli utenti di completare rapidamente le transazioni tramite Wallypto, la criptovaluta dell’azienda portafoglio per smartphone.

Ma come funziona esattamente questa nuova piattaforma integrata ai televisori di questo famoso colosso coreano? Lo ha spiegato sempre LG nel suo comunicato ufficiale realizzato proprio in occasione del debutto di questa novità:

Per aiutare gli utenti a comprendere più a fondo i loro NFT preferiti e le menti creative dietro di loro, la piattaforma presenta anche descrizioni informative di opere d’arte e cortometraggi che illuminano i processi creativi degli artisti.

Gli utenti possono seguire e saperne di più su ciascun artista nella funzione del profilo dell’app e avranno anche l’opportunità di incontrarne alcuni ai prossimi eventi artistici sponsorizzati da LG.

