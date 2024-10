Linux 6.12 migliora NTFS nella sua nuova release candidate 3

Linux 6.12 si avvicina sempre più alla data di lancio, prevista per la fine di novembre. Attualmente, la nuova versione del kernel è ormai nelle fasi finali, essendo giunta in versione Release Candidate 3, dove introduce novità che migliorano ulteriormente NTFS. Finora, il kernel ha espanso ulteriormente il supporto hardware con nuovi processori, GPU e altre periferiche, oltre a introdurre nuove funzionalità, come quelle per le piattaforme RISC-V, la sovrapposizione dei permessi per ARM, il codice QR per le schermate di kernel panic e tanto altro.

Linux 6.12 RC3 è uscita nella giornata di ieri, rappresentando la versione candidata più recente per quanto riguarda il rilascio in pianta stabile del kernel. Nell’ultima iterazione sono stati corretti un gran numero di bug emersi durante la fase di test del codice, con l’obiettivo di assicurare il livello più alto possibile per quanto riguarda la stabilità: la nuova versione è infatti di tipologia LTS (Long Term Support), trattandosi dell’ultima versione che uscirà quest’anno.

La RC3 implementa delle migliorie per il file system NTFS, che riguardano nello specifico il codice che gestisce sia la lettura che la scrittura. Si tratta di una richiesta di inserimento che era stata inviata la scorsa settimana da Paragon Software, che si occupa della gestione. Viene aggiunto il supporto per “fallocate” relativo ai file compressi, oltre al supporto per l’attributo di compressione e l’ottimizzazione di scritture di grandi dimensioni sui file sparsi. Queste ultime verranno ora eseguite ottimizzando l’allocazione dei cluster attraverso grandi blocchi prima della scrittura, anziché durante. Le correzioni includono anche l’eliminazione di potenziali deadlock, oltre a vari bug interni e altre modifiche.

La recente implementazione per Linux 6.12 RC3 non include modifiche relative a NTSF3. Come anche fatto notare dallo stesso Torvalds, il flusso di lavoro sembra procedere normalmente. Ci si può quindi aspettare che il kernel esca per la data prestabilita.