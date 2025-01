Linux 6.14: nuovo driver Loongson per i suoi sistemi memoria ECC

I processori realizzati dalla cinese Loongson, per il mercato domestico, sono finora stati realizzati per la fascia di sistemi desktop. Le ambizioni della casa mirano tuttavia anche ai sistemi workstation e server, soprattutto grazie al contributo che potrebbe dare il nuovo driver, pronto per Linux 6.14, destinato alle memorie EDAC (Error Detection And Correction) per i SoC che includono memorie di tipo ECC (Error Correction Code).

Linux 6.14: Loongson prepara un nuovo driver per i suoi SoC con memoria ECC

Il nuovo driver Loongson è già in coda per l’aggiunta su Linux 6.14, la prossima versione del kernel che verrà lanciata dopo l’uscita dell’imminente versione 6.13. Il driver, denominato “loongson_edac”, consente il supporto EDAC sulle piattaforme Loongson e LoongArch che sono equipaggiati con memoria di tipo ECC. È attualmente soltanto in grado di segnalare errori a bit singolo (CE).

Il driver ha meno di 200 righe di codice ed è stato elaborato direttamente dagli ingegneri dell’azienda cinese. Inizialmente, l’hardware compatibile include i SoC Loongson 3A5000, 3C5000, 3D5000, 3A6000 e 3C6000.

Gli ingegneri lo hanno già messo in coda nel ramo Git “edac-for-next di ras.git“ per Linux 6.14, in modo che sia già pronto per la finestra di fusione che inizierà più avanti in questo mese, giusto dopo il lancio della versione 6.13.

Ricordiamo che la versione 6.14 includerà anche un gran numero di novità dedicate ai processori AMD, come un nuovo driver P-State che permetterà alle CPU Ryzen ed EPYC di aumentare ancor di più l’efficienza, facendo uso di un profilo energetico meno energivoro. Oltre a ciò, un nuovo driver GPU Intel permetterà di migliorare la gestione dei carichi di lavoro grazie a un miglior tracciamento, consentendo maggiori prestazioni con la nuova generazione di schede grafiche Battlemage Xe2 da poco lanciata. Viene poi migliorata la virtualizzazione con i processori AMD Zen 5 grazie al supporto di una nuova istruzione proprietaria e molto altro.