LocalBitcoins elimina le commissioni di trading per gli utenti ucraini

Un altro colpo di crypto solidarity ha risuonato nel mondo delle criptovalute. Ogni occasione è buona per aiutare l’Ucraina finita in mezzo a questo incubo che si chiama guerra. Da quando è iniziato il conflitto e la Russia ha deciso di invaderla, abbiamo assistito a una serie di iniziative solidali provenienti dal mondo crittografico. Gli exchange si stanno rivelando un supporto non indifferente in questa crisi anche economica e finanziaria. Non ultima, infatti, la decisione di LocalBitcoins, famoso exchange peer-to-peer di bitcoin, che ha deciso di eliminare le commissioni di trading per gli utenti ucraini.

LocalBitcoins ha deciso di aiutare l’Ucraina

Il noto exchange peer-to-peer di bitcoin, LocalBitcoins, ha fatto sapere che sta rimuovendo tutte le commissioni di trading per i suoi clienti ucraini. Questa nuova iniziativa è destinata non solo a coloro che utilizzano lo scambio all’interno del Paese, ma anche a coloro che se ne servono all’esterno del Paese. Questa nuova politica rimarrà attiva fino a data da destinarsi.

Jukka Blomberg, Chief Marketing Officer di LocalBitcoins, in un comunicato stampa ufficiale ha dichiarato le intenzioni della società che vuole essere un supporto attivo per tutti gli ucraini che stanno subendo la guerra sia dal vivo che seguendo le vicende dall’esterno:

Il valore fondamentale di LocalBitcoins è la libertà. Comprendiamo che al momento l’Ucraina sta affrontando tempi estremamente difficili. Per questo motivo, LocalBitcoins ha rimosso tutte le commissioni dai suoi utenti ucraini.

Inoltre, sul profilo Twitter LocalBitcoins, l’exchange peer-to-peer ha fatto sapere che tutti gli utenti ucraini registrati potranno disporre:

di un portafoglio gratuito da utilizzare per inviare e ricevere bitcoin;

da utilizzare per inviare e ricevere bitcoin; di un mezzo utile a convertire i bitcoin ricevuti nella valuta locale, la grivna.

This means: 🔹 A free Bitcoin wallet for all Ukrainians in Ukraine & abroad. 🔹 Receiving Bitcoin in Ukraine from anywhere in the world is extremely fast & with no fees. 🔹 Converting donated Bitcoin to Ukrainian Hryvnia is fast with no fees. 💙💛 #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/DxtIf6vW4x — LocalBitcoins (@LocalBitcoins) March 1, 2022

