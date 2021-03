Lotteria degli Scontrini: a che ora c'è l'estrazione?

La prima estrazione della Lotteria degli Scontrini avviene oggi, 11 marzo 2021, alle ore 13. La comunicazione è giunta direttamente dai canali social del progetto, spiegando come la comunicazione ufficiale sui biglietti virtuali vincenti sarà veicolata tramite l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM).

Lotteria degli Scontrini: estrazione alle ore 13

L’appuntamento per chi vuole vivere “in diretta” la presentazione dei biglietti vincenti della Lotteria degli Scontrini è dunque per le ore 13 sull’account Twitter dell’Agenzia (qui). Pubblicheremo in seguito su questo stesso articolo l’esito dell’avvenuta estrazione (UPDATE: scopri i biglietti estratti).

Va tuttavia sottolineato come perdersi il tweet che comunica i biglietti virtuali vincenti non sia certo un problema, visto che sarebbe comunque complesso verificare la corrispondenza dei numeri con quelli della propria serie disponibile sull’Area Riservata del Portale Lotteria. Molto più semplice è aspettare l’avvenuta estrazione e cercare quindi sull’Area Riservata se si è tra i fortunati vincitori. Chi non ha accesso all’Area Riservata (magari in quanto non ancora in possesso di SPID o CIE) riceverà comunicazione dell’avvenuta vittoria tramite Raccomandata.

Con ogni probabilità, dato il calendario delle estrazioni mensili già fissato anzitempo, l’appuntamento di tutte le future estrazioni sarà confermato alle ore 13 e la modalità di comunicazione dei biglietti estratti sarà reiterata con le medesime modalità.