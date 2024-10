MacBook Pro M4: la catena di approvvigionamento si prepara

La catena di approvvigionamento di Apple si sta preparando per i nuovi e tanto attesi modelli di MacBook Pro M4, che dovrebbero essere annunciati proprio questo mese. Non si tratta di una notizia ufficiale, sia ben chiaro, ma di indiscrezioni diffuse nelle score ore dal DigiTimes.

MacBook Pro M4: catena di approvvigionamento di Apple in preparazione

“Apple dovrebbe svelare nuovi modelli di MacBook Pro dotati dell’ultimo chip M4 a ottobre, che potrebbe aumentare le spedizioni di componenti correlati”, afferma il report da poco condiviso. “Questa tendenza è evidente nei rapporti sulle entrate dei produttori di componenti come Jarllytec e Shin Zu Shing per settembre”.

Da tenere presente che in precedenza Mark Gurman di Bloomberg, solitamente piuttosto affidabile quando si tratta di fornire informazioni relative al mondo della “mela morsicata”, ha riferito che Apple prevede di annunciare i suoi primi Mac con chip della serie M4 quest’anno, tra cui un MacBook Pro da 14 pollici con chip M4, i MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici con chip M4 Pro e M4 Max, un iMac con chip M4 e un Mac mini ridisegnato con chip M4 e M4 Pro. Da notare che Apple ha già fatto debuttare il chip M4 su iPad Pro all’inizio di quest’anno, ma deve ancora annunciare i chip M4 Pro e M4 Max.

Ricordiamo che il MacBook Pro da 14 pollici entry-level con il chip M4 è già trapelato in Russia nelle ultime settimane. Il leak ha rivelato che il laptop potrebbe finalmente avere un quantitativo base di RAM pari a 16 GB, invece che a 8 GB. In fatto di design esterno, invece, non sembrano esserci grandi modifiche, ma dovrebbe essere stata aggiunta una terza porta Thunderbolt 4 rispetto all’attuale modello entry-level che dispone invece di due porte Thunderbolt 3.