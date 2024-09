MacBook Pro OLED non arriverà il prossimo anno

Mentre la maggior parte dell’attenzione mediante è concentrata sui nuovi iPhone 16 a cui Apple ha tolto i veli in occasione dell’evento tenutosi questo lunedì, vengono diffuse online anche interessanti informazioni in merito ai futuri modelli di computer prodotti dall’azienda. Più precisamente, si parla dei MacBook Pro OLED che, a quanto sembra, non faranno capolino sul mercato in tempi brevi.

MacBook Pro OLED: c’è ancora da attendere

Sulla base delle informazioni ricavate dalla catena di approvvigionamento di Apple, gli autorevoli analisti Ming-Chi Kuo e Ross Young, solitamente ben preparati quando si tratta di device a marchio Apple, oggi hanno entrambi previsto che i modelli MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici continueranno a utilizzare display di tipo mini-LED nel 2025.

Questo è in linea con le voci precedenti che hanno affermato che il MacBook Pro passerà alla tecnologia di visualizzazione OLED nel 2026.

Rispetto agli attuali modelli di MacBook Pro con schermi LCD, i vantaggi della tecnologia OLED includerebbero una maggiore luminosità, un rapporto di contrasto maggiormente elevato e con neri più profondi, una migliore efficienza energetica per una maggiore durata della batteria e altro ancora. Il passaggio ai display OLED potrebbe altresì contribuire a conferire ai prossimo modelli di MacBook Pro un design più sottile di quello attualmente adottato.

Si dice che i prossimi modelli MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici con chip M4, M4 Pro e M4 Max saranno annunciati a ottobre, senza alcuna modifica prevista per il design. Apple ha ridisegnato l’ultima volta il MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici nel 2021 e gli ultimi modelli con chip M3, M3 Pro e M3 Max sono stati rilasciati lo scorso ottobre.