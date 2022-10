macOS Ventura: rilascio previsto a fine ottobre

Quando macOS Ventura venne presentato in occasione del keynote della WWDC 2022, il gruppo di Cupertino fece sapere che il nuovo sistema operativo per Mac sarebbe stato reso disponibile entro l’autunno, senza però specificare una data esatta. Per il momento da parte di Apple non è ancora pervenuta alcuna informazione certa al riguardo, ma stando a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg nelle scorse ore ciò avverrà a stretto, anzi a strettissimo giro: entro la fine del mese di ottobre.

macOS Ventura: in arrivo a giorni

Andando più nello specifico, il giornalista ritiene che Apple provvederà a rilasciare macOS Ventura entro il mese corrente e che il sistema operativo andrà a introdurre il supporto per i nuovi e ancora inediti MacBook Pro con processore M2 Pro e Max che lui stesso ha citato in una precedente newsletter.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto esattamente dichiarato dal giornalista.

Mi è stato detto che il nuovo aggiornamento del software per iPad e la prima versione di macOS Ventura aggiungono il supporto per gli ultimi modelli di iPad Pro e le prossime versioni del MacBook Pro da 14 pollici e 16 pollici. I notebook di fascia alta otterranno i primi chip M2 Pro e M2 Max, versioni più potenti dell’M2 standard. Le modifiche ai notebook saranno altrimenti minime.

In sostanza, Gurman si aspetta che la versione aggiornata del sistema operativo per Mac possa essere rilasciata insieme ad iPadOS 16 nella settimana del 24 ottobre, presumibilmente prima della chiamata trimestrale degli utili dell’azienda che è prevista per il 27 ottobre.