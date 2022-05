MasterCard crede nell'adozione di massa delle criptovalute

In un clima ambiguo fatto di voci contrastanti sul mercato crittografico, ancora una volta grandi aziende assumono un ruolo importante e definito. Infatti, proprio in questi giorni, MasterCard, nonostante la recente correzione delle criptovalute, continua a credere nella loro adozione di massa.

Lo ha dichiarato il Vicepresidente dello Sviluppo e dell’Innovazione di nuovi prodotti in MasterCard, Harold Bossé. Secondo lui, l’adozione di massa della tecnologia blockchain e delle risorse digitali non solo crescerà sempre di più, ma avverrà “prima piuttosto che dopo“.

Durante un webinar, Bossé ha evidenziato il fatto che ormai sono milioni gli utenti che sfruttano la comodità delle risorse digitali, inviandole e consumandole in tutto il mondo. Basti pensare anche al ruolo che stanno avendo le criptovalute nella guerra Russia-Ucraina. Infatti, proprio Bossé, specificando chi sta navigando maggiormente nella criptosfera, ha affermato:

Sono early adopter e new adopter, ma siamo passati ai mercati di massa, questo sarà un aspetto molto importante per le istituzioni finanziarie che si sposteranno nello spazio.

Un’ottima notizia visto che arriva da una società che attualmente rappresenta un colosso nel settore del pagamento digitale. Tutti coloro che sono preoccupati di ciò che sta accadendo al mercato delle criptovalute potrebbero sfruttare questo momento aumentando la loro partecipazione o inaugurandola.

Un modo per farlo è aprendo un conto gratuito su Bitstamp. Questo exchange è famoso per offrire una delle liste più complete e ricche di asset digitali elencati. Inoltre, si propone con un ecosistema molto intuitivo e soprattutto sicuro attraverso il quale investire.

In sostanza MasterCard si è dimostrata rialzista nei confronti delle criptovalute. Secondo Bossé attualmente ci stiamo trovando in un periodo storico molto simile a quando iniziò a muovere i primi passi internet e tutto ciò che ci ruotava intorno:

Pensate all’avvento di Internet; nessuno immaginava che Amazon potesse anche essere un concetto: hai bisogno di Internet per far funzionare Amazon. Siamo nella stessa situazione: come trasformiamo la vita delle persone ed entriamo nei dati demografici o in gruppi di persone che non pensano prima alla blockchain ma pensano ai loro problemi di business?