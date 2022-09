Mastercard lancia le carte personalizzabili con NFT

Tutti coloro che hanno una carta di debito Mastercard e ne sono idonei, potranno decidere se personalizzarla con il proprio avatar NFT di proprietà. È questo il sunto di un recente comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale del colosso dei pagamenti digitali.

Abbiamo specificato idonei perché non tutti potranno partecipare a questa novità particolarmente interessante. Si tratta di un’iniziativa destinata solo a tutti quegli utenti che hanno una hi’s Debit Mastercard. Cosa significa nello specifico?

In pratica, hi è un’app finanziaria per criptovalute e fiat che permette ai suoi utenti di ottenere una carta di debito crittografica. Ora sarà anche un modo per distinguersi dagli altri mostrando di appartenere alla comunità NFT.

Quindi, i titolari di questa carta potranno decidere di personalizzarla con un avatar NFT che possiedono in modo verificabile. Potranno così spendere con stile i propri asset digitali e valuta fiat negli oltre 90 milioni di esercenti dove è accettata Mastercard.

Attualmente in Italia tutto questo non è disponibile. Tuttavia esistono piattaforme altrettanto interessanti che offrono non solo la possibilità di acquistare NFT, ma di avere anche carte di debito crittografiche per portare sempre con sé i propri asset digitali.

Uno dei migliori crypto exchange che soddisfa queste caratteristiche è Crypto.com. Aprendo un conto gratuito sulla sua piattaforma è possibile partecipare anche a un programma a premi e cashback con carte di debito crittografiche.

Mastercard e hi inaugurano la carta di debito personalizzabile

Sarà quindi l’utente a decidere quale NFT utilizzare per personalizzare la propria carta di debito Mastercard in dotazione con hi. Questa permette di spendere valuta fiat, stablecoin e altre criptovalute con una serie di vantaggi legati alla tipologia di abbonamento attivo.

La parte personalizzabile è la faccia della carta e si può realizzare con un avatar NFT che l’utente non solo possiede, ma se ne può verificare la detenzione. Dovrà comunque soddisfare gli standard di progettazione delle carte. Sean Rach, co-fondatore di hi, ha affermato:

Non solo le carte NFT sono straordinarie. Questo è un ottimo modo per mostrare alle persone a quale comunità online appartengono, ma nel mondo reale. La flessibilità di spendere fiat, stablecoin o altre criptovalute, combinata con interessanti ricompense finanziarie e di stile di vita, ci rende fiduciosi che la nostra carta sia un punto di svolta nel mercato.

Anche Mastercard, nella figura di Christian Rau, Senior Vice President Crypto and Fintech Enablement, si è detto entusiasta di questa collaborazione. Nella nota ufficiale, pubblicata proprio in questi giorni, Rau ha dichiarato:

Dato che l’interesse dei consumatori per le criptovalute e gli NFT continua a crescere, ci impegniamo a renderli una scelta di pagamento accessibile per le comunità che desiderano utilizzarli. Siamo orgogliosi di lavorare con hi per continuare a guidare l’innovazione nel mercato e abilitare queste carte personalizzabili insieme alla sicurezza che ti aspetteresti da Mastercard.

Come anticipato, questa carta di debito attualmente è disponibile solo per gli utenti hi negli oltre 25 Paesi SEE e nel Regno Unito. Esistono però soluzioni simili anche in Italia con Crypto.com. Grazie a questo exchange hai la possibilità di acquistare NFT e di avere una carta di debito crittografica.

