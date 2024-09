Il mercato DeFi potrebbe beneficiare dei tagli dei tassi USA

Contrariamente alle preoccupazioni riguardo a Bitcoin ed Ethereum di questi giorni, alcuni analisti importanti sostengono che il mercato DeFi potrebbe beneficiare dei prossimi tagli dei tassi negli Stati Uniti d’America. Ad averlo dichiarato sono gli analisti di Bernstein che hanno affermato:

Con un taglio dei tassi probabilmente dietro l’angolo, i rendimenti DeFi sembrano di nuovo attraenti. Questo potrebbe essere il catalizzatore per riavviare i mercati del credito crittografico e rilanciare l’interesse per DeFi ed Ethereum.

L’aspetto interessante è che alle parole sono seguiti i fatti. Infatti, Bernstein ha aggiunto il protocollo di liquidità basato su Ethereum Aave al suo portafoglio. In pratica hanno scelto Aave rispetto a due protocolli derivati, GMX e Synthetix, che ha rimosso. Una notizia importante che sta facendo riflettere molti investitori del mercato crypto.

Il mercato DeFi beneficerà del taglio dei tassi USA

Intanto, negli Stati Uniti d’America, si continua a lavorare per riuscire ad arginare l’inflazione e gli aumenti del costo della vita. Una situazione, quella economica statunitense, particolarmente difficile che potrebbe però beneficiare il mercato DeFi. In una lettera, i senatori Elizabeth Warren, Sheldon Whitehouse e John Hickenlooper hanno chiesto esplicitamente un taglio dei tassi di ben 75 punti:

Scriviamo oggi per sollecitare la Federal Reserve (FED) a tagliare il tasso dei fondi federali, attualmente al massimo degli ultimi due decenni del 5,3%, di 75 punti base (bps) in occasione della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 17 e 18 settembre 2024. Considerata la fiducia della FED nel fatto che l’inflazione si avvicini al suo obiettivo del 2% e i dati che indicano una crescita occupazionale più lenta, ora è il momento di procedere rapidamente con i tagli dei tassi.

Se la proposta dovesse passare, il mercato delle criptovalute potrebbe subire una rinascita legato alle DeFi. Bitcoin, invece, potrebbe subire un rialzo momentaneo per poi ritornare in caduta. Infatti, è ancora percepito come un rischio per l’attività. Nondimeno, un taglio dei tassi potrebbero incentivare nuovi investimenti nei mercati statunitensi.

Nel frattempo, Donald Trump cerca di trasformare gli USA nella capitale delle criptovalute.