Meta: account per adolescenti in tutto il mondo

Meta ha comunicato che gli account per adolescenti su Facebook e Messenger sono disponibili in tutto il mondo. Su Instagram erano già accessibili a tutti dall’11 giugno. L’azienda di Menlo Park ha inoltre annunciato due iniziative per studenti e insegnanti negli Stati Uniti.

Protezioni per adolescenti in tutto il mondo

Gli account per adolescenti (Teen Accounts) erano stati introdotti un anno fa su Instagram, ma solo in quattro paesi (Stati Uniti, Canda, Australia e Regno Unito). La disponibilità è stata estesa a tutto il mondo all’inizio di giugno 2025. A fine luglio 2025 sono state aggiunte altre protezioni.

Gli account per adolescenti sono arrivati anche su Facebook e Messenger all’inizio di aprile 2025. Anche in questo caso erano interessati solo gli utenti in quattro paesi (Stati Uniti, Canada, Australia e Regno Unito). Oggi Meta ha comunicato che gli account e le relative protezioni sono disponibili in tutto il mondo.

Un account per adolescenti viene automaticamente assegnato agli utenti con età compresa tre 13 e 15 anni. Per impostazione predefinita sono privati. L’impostazione relativa alla visibilità può essere cambiata solo dai genitori. Agli account di utenti con età compresa tra 13 e 17 anni vengono automaticamente applicate varie restrizioni per evitare contatti da sconosciuti e la visualizzazione di contenuti inappropriati. Sono inoltre presenti limiti per i live e l’uso delle app.

Negli Stati Uniti sono state avviate due importanti iniziative. Tramite lo School Partnership Program per scuole medie e superiori, gli insegnanti possono segnalare a Meta casi di bullismo e contenuti o account che violano le regole. Per gli studenti di scuola media è inoltre disponibile un programma che illustra come riconoscere i pericoli online e chiedere aiuto a genitori e insegnanti.