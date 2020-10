MicroSD, tutte le occasioni del Prime Day 2020

Molto spesso negli ultimi mesi sono state disponibili interessanti offerte sulle microSD, strumento sempre più utile per gestire la memoria dei propri dispositivi mobile (smartphone o tablet che siano) sia per utilità personale che professionale. Mai come in questi giorni, però, sarà disponibile una scelta tanto ampia con sconti tanto interessanti.

Merito della proposta SanDisk per il Prime Day: gran parte delle microSD del gruppo sono infatti a disposizione in queste ore con sconti importanti, consentendo a chiunque di poter sfogliare il catalogo per scegliere il proprio taglio di memoria ed il grado di performance desiderato (in base alle specifiche utilità). In ogni caso si tratta di prezzi con sconto a doppia cifra, tali da consentire un interessante risparmio.

MicroSD, vedi tutti gli sconti

Abbiamo raccolto – e scremato – gli sconti disponibili, escludendo tagli di prezzo futili e offerte che non godevano di reale appetibilità. Quindi abbiamo raccolto le varie microSD in differenti famiglie di prodotto, affinché possa essere chiaro non soltanto lo sconto, ma anche il livello di performance garantite. Occorre dunque anzitutto scegliere tra le “Ultra“, le “Extreme” e le “Extreme Pro” in base alla propria specifica necessità; infine occorre scegliere il taglio di memoria desiderato in base al quantitativo di file che si intende conservare senza affidarne la conservazione soltanto al cloud.

Questo l’intero paniere di possibilità nei due giorni del Prime Day (salvo esaurimento scorte):

SanDisk Ultra

Si tratta in questo caso di microSD con velocità di trasferimento fino a 100MB/sec, ideali quindi per il trasporto di file e di immagini fotografiche senza la stretta necessità di performance particolari.

SanDisk Extreme

La gamma “extreme” garantisce performance migliori in virtù della sua velocità di lettura fino a 160MB/sec e di scrittura fino a 90MB/sec, ideale quindi per operare su video, anche in definizione 4K. Prevede inoltre classe di velocità UH3 e classe di velocità video V30, nonché una classe A2 in termini di performance sulle app. Come si può appurare dagli sconti, è questa la famiglia con i tagli di prezzo inferiori rispetto al resto della gamma SanDisk.

SanDisk Extreme Pro

Si tratta in questo caso di vere e proprie top di gamma, microSD di classe superiore sotto ogni punto di vista. Le “Extreme Pro” prevedono “Velocità di lettura fino a 170 MB/sec e di scrittura fino a 90 MB/sec per ripresa e trasferimento di contenuti più rapidi”, ideali laddove i file elaborati sono di grandi dimensioni e richiedono massime performance in fase di lettura/scrittura real-time.

Attenzione: per poter accedere a questi sconti occorra essere abbonati ad Amazon Prime, cosa che tuttavia è possibile anche gratis, per un mese, sfruttando la prova gratuita.