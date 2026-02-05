Microsoft abbandona 3D Viewer e suggerisce questa alternativa

3D Viewer è l’ennesimo ramo secco tagliato da Microsoft. Siamo nella fase in cui se non ha a che fare con l’AI non rientra nei piani dell’azienda. E così, la software house ha annunciato l’addio a questo strumento per la visualizzazione dei contenuti tridimensionali. È già considerato deprecato e sarà definitivamente rimosso dallo store ufficiale l’1 luglio 2026.

Addio a 3D Viewer, deprecato da Microsoft

Si tratta di un’applicazione introdotta parecchi anni fa, quando il gruppo di Redmond ha provato a sperimentare con realtà aumentata, virtuale e mista, ma senza ottenere il successo sperato. Erano i tempi dell’ambizioso progetto HoloLens, poi abbandonato al suo destino in seguito a un’accoglienza poco calorosa. Già nel 2021 ha deciso di eliminarlo dalla dotazione standard di Windows 10, con tutta probabilità per uno scarso utilizzo, mentre su Windows 11 è sempre rimasto un download opzionale.

Fino alla scadenza di inizio estate sarà possibile installarlo direttamente da Microsoft Store. Tra le funzionalità incluse ci sono il supporto ai formati 3D più comuni (FBX, STL, OBJ, GLB, GLTF, PLY, 3MF), controlli avanzati per la visualizzazione e analisi dei dati relativi alle animazioni.

Lo si potrà eseguire e utilizzare anche dopo l’1 luglio, ma non più scaricarlo dalla piattaforma ufficiale. La società consiglia di affidarsi all’alternativa Babylon.js Sandbox, una soluzione online che permette di importare modelli tridimensionali tramite drag-and-drop, caricandone l’anteprima e osservandoli agendo su parametri come quelli di illuminazione.

È solo l’ultima di un lungo elenco

Nel lungo elenco delle app e funzionalità deprecate da Microsoft hanno fatto il loro ingresso di recente anche NLTM per motivi di sicurezza e WordPad. Per questo riguarda l’editor di testo, la tempistica dell’addio è coincisa con l’introduzione di numerose caratteristiche avanzate nel Blocco note (Notepad), molte delle quali basate sull’intelligenza artificiale. Una scelta che, neanche a dirlo, a molti non è andata giù.