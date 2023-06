È nata la prima cloud region di Microsoft in Italia

La prima cloud region di Microsoft in Italia è una realtà e sarà pienamente operativa entro le prossime settimane. Accoglierà in un primo momento le aziende che utilizzano le soluzioni Azure o 365, per poi spalancare le porte anche ai clienti Dynamics 365 e Power Platform. A comporla sono tre data center localizzati in Lombardia. L’annuncio è andato in scena nella giornata di ieri, in occasione dell’evento battezzato Made in DigItaly e organizzato presso la Triennale di Milano.

Tre data center in Lombardia per la cloud region italiana di Microsoft

L’inaugurazione, secondo il gruppo, costituisce uno stimolo alla crescita economica, anche e soprattutto per via delle nuove opportunità di lavoro necessarie al sostegno dell’innovazione digitale. Secondo un recente studio condotto da IDC, entro i prossimi quattro anni, l’ecosistema di partner e clienti legati alla società potrebbe arrivare a generare circa 135 miliardi di dollari sotto forma di nuovi ricavi e a impiegare oltre 237.000 persone.

Quella ora presente nel nostro territorio si unisce così a più di 60 cloud region che il colosso di Redmond gestisce a livello globale. Diventerà una delle più ampie tra le 17 annunciate o già operative in Europa. Fornirà servizi cloud anche alla Pubblica Amministrazione, come parte del Polo Strategico Nazionale, facendo leva sulla soluzione Cloud for Sovereignty introdotta nel luglio scorso con l’obiettivo dichiarato di soddisfare gli standard di classificazione dei dati del governo nazionale.

Riportiamo di seguito le parole di Vincenzo Esposito, da poco più di un paio di mesi nuovo Amministratore Delegato di Microsoft Italia.

Con la prima cloud region, vogliamo consolidare ulteriormente il nostro impegno quale partner strategico per la crescita dell’Italia grazie all’innovazione digitale. Insieme ai nostri partner, siamo al fianco delle imprese italiane, pubbliche e private, per offrire loro un accesso a servizi cloud innovativi e sicuri attraverso i quali potranno migliorare la competitività e lo sviluppo sostenibile. Questo è il più grande investimento che Microsoft ha fatto in Italia in questi 40 anni con tecnologie e programmi per generare un ecosistema virtuoso di innovazione nel nostro Paese.

L’iniziativa fa parte del programma Ambizione Italia lanciato negli anni scorsi, attraverso cui Microsoft ha deciso di investire 1,5 miliardi di dollari nel nostro paese, mettendo le potenzialità della propria infrastruttura cloud al servizio di imprese e PA, favorendone la crescita e la trasformazione digitale. Tra i risultati raggiunti finora, la formazione e riqualificazione di tre milioni di connazionali attraverso le opportunità fornite da realtà locali e organizzazioni non governative.

Stando al comunicato stampa giunto in redazione, sono già migliaia i clienti e partner impegnati in progetti di trasformazione del business supportati dai servizi del gruppo. Tra questi anche scuole, università, organizzazioni e aziende di tutti i settori.

Chiudiamo con il commento di Attilio Fontana, Presidente della Regione Lombardia.