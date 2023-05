Microsoft Edge: è possibile ordinare i pulsanti sulla sidebar

Lo scorso anno Microsoft ha implementato la sidebar sul suo browser Edge. La feature ha diviso l’opinione degli utenti riguardo la sua effettiva utilità. Un dato certo sin da subito è stato però quello che l’impossibilità di riordinare i pulsanti secondo esigenza non ha fatto piacere ai più. Fortunatamente il colosso di Redmond ha deciso di porre rimedio alla cosa.

Ascoltando i feedback degli utenti, infatti, Microsoft ha per l’appunto deciso di migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso di Edge e attualmente sta testando una nuova funzione che consente di personalizzare maggiormente la sidebar del browser, permettendo agli utenti di riordinare a piacere i pulsanti su di essa presenti.

Per riuscirci, è sufficiente trascinare il pulsante di riferimento usando il puntatore del mouse e rilasciarlo nella posizione desiderata sulla barra laterale. Di seguito un tweet dell’utente Leopeva64 che mostra la procedura.

In Edge Canary Microsoft is already TESTING the option to reorder the Sidebar buttons (the feature has some bugs right now), many users had requested this option:https://t.co/YrvDXMCo2k

. pic.twitter.com/9baiQa4UVW

— Leopeva64 (@Leopeva64) May 18, 2023