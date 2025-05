Microsoft dalla parte di Epic Games contro Apple

Microsoft ha presentato ieri un “amicus brief” in supporto di Epic Games nello scontro legale contro Apple. L’azienda di Redmond aveva previsto il lancio di uno store Xbox per iOS, ma non è mai avvenuto perché era vietato l’inserimento di link nelle app. La software house guidata da Tim Sweeney ha ottenuto una prima vittoria con il ritorno di Fortnite negli Stati Uniti.

Microsoft spera nella sentenza di appello

Sarah Bond, Presidente di Xbox, aveva comunicato un anno fa che sarebbe arrivato un web store Xbox su iOS entro luglio 2024. Ciò non è mai avvenuto perché Apple non aveva rispettato l’ingiunzione del 2021 che imponeva l’eliminazione della clausola anti-steering.

Nel documento (amicus brief) depositato al tribunale di appello viene spiegato il motivo. Microsoft voleva lanciare un web store, accessibile tramite link inserito nelle app, che consentiva di effettuare gli acquisti all’esterno, evitando la commissione del 27% chiesta da Apple.

La recente sentenza permetterebbe il lancio del web store e l’inserimento del link nelle app. Il procedimento legale non è tuttavia terminato, in quanto Apple ha presentato appello e chiesto la sospensione temporanea dell’ingiunzione.

Se l’azienda di Cupertino otterrà la sospensione e/o vincerà in appello, Microsoft sarebbe costretta a chiudere il web store, sprecando tempo e denaro. Lo scopo dell’amicus brief è quello di convincere il giudice a respingere l’appello di Apple e quindi a confermare la sentenza favorevole a Epic Games.

Microsoft vuole anche consentire agli utenti di acquistare giochi e DLC nell’app Xbox per iOS e di avviare l’esecuzione al suo interno, senza accedere al sito Xbox Cloud Gaming tramite browser.