Microsoft Ignite 2024: novità per Windows e Copilot

Durante l’evento Ignite 2024 dedicato all’utenza business, Microsoft ha annunciato molte novità per Windows 11 e Microsoft 365 Copilot che migliorano la sicurezza e la produttività. L’azienda di Redmond ha svelato anche un mini PC per l’accesso alla versione cloud di Windows 11 e il supporto per i visori Quest 3/3S di Meta.

Novità per Windows 11

Una delle novità per Windows 11 è la Windows Resiliency Initiative. Per garantire una maggiore sicurezza è prevista la possibilità di eseguire le soluzioni di sicurezza all’esterno della modalità kernel. Verranno inoltre offerte le funzionalità che consentono di risolvere problemi software quando il computer non si avvia e di ottenere temporaneamente i permessi di amministratore utilizzando Windows Hello.

L’azienda di Redmond ha nuovamente elencato le funzionalità AI per i Copilot+ PC, tra cui Recall (disponibile a dicembre per gli Insider) e Click to Do. La Improved Windows Search (ricerca dei file con linguaggio naturale) sarà accessibile agli Insider all’inizio del 2025.

Novità per Microsoft 365 Copilot

Gli utenti che possiedono un Copilot+ PC e sono abbonati a Microsoft 365 Copilot potranno utilizzare nuove funzionalità per la produttività.

Copilot Actions (in anteprima privata) permette di automatizzare le attività quotidiane ripetitive, ad esempio la generazione di riassunti alla fine della giornata o la preparazione di un meeting. Copilot in Teams può invece comprendere e riassumere contenuti visuali condivisi (anteprima pubblica all’inizio del 2025).

Copilot in PowerPoint può tradurre l’intera presentazione in 40 lingue (disponibile nel 2025). Microsoft Places (già disponibile) è la nuova app integrata in Microsoft 365 che consente di organizzare il lavoro in ufficio. Microsoft 365 Companions porterà contatti, file e calendario nella barra delle applicazioni.

Infine, Microsoft ha annunciato nuovi agenti AI per SharePoint e Teams. Per quest’ultimo servizio verrà offerto l’agente Interpreter che traduce la voce dei partecipanti in tempo reale (anteprima pubblica all’inizio del 2025).