Microsoft Outlook, non solo mail: riprenderà anche video

Dopo avere parlato del supporto a Gmail su Microsoft Outlook per Windows, il client di posta elettronica torna sotto la luce dei riflettori in quanto, a breve, sarà possibile utilizzarlo per acquisire e caricare video senza soluzione di continuità, facilitando il caricamento di filmati come allegati delle e-mail. In questo modo, finalmente la società di Redmond rimuoverà un passaggio nell’invio di contenuti multimediali a qualsiasi contatto.

Outlook potrà anche riprendere video

Come annunciato dalla stessa azienda statunitense e ripreso dai colleghi di TechRadar, in futuro arriverà una feature che consentirà di acquisire filmati da smartphone tramite Outlook Mobile. Secondo quanto affermato, essa utilizzerà il sistema di archiviazione cloud di Microsoft OneDrive for Business “consentendo agli utenti di beneficiare di un maggiore spazio di archiviazione e di ampi limiti per dimensioni e lunghezza del video”.

Il servizio inizialmente risulterà disponibile esclusivamente per gli utenti Android; dopodiché, in caso di successo, potrebbe espandersi anche su iOS.

Ci teniamo a chiarire che l’aggiornamento in questione arriverà soltanto tra diverse settimane, trattandosi di una novità “in fase di sviluppo”. Già durante aprile 2023, tuttavia, potrebbe arrivare in anteprima per condurre dei test preliminari, raccogliendo così il feedback del pubblico.

Un dettaglio è certo: Microsoft sta cercando di rendere Outlook un servizio ancora più rilevante, dotato di feature particolarmente utili al fine di migliorare l’esperienza d’uso quotidiana. Lo abbiamo notato anche da un’altra novità annunciata lo scorso marzo, ovvero l’uso di Outlook per l’autenticazione a più fattori. Insomma, a Redmond stanno lavorando duramente, e continuamente, per elevare il client su mobile e non solo.