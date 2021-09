Microsoft Surface Duo, in arrivo Android 11

A distanza di poche ore dal lancio del Surface Duo 2, Microsoft ha comunicato che il Surface Duo riceverà l'aggiornamento ad Android 11 entro fine anno. La nuova versione del sistema operativo offrirà una migliore esperienza d'uso. Il dispositivo dual screen può essere acquistato dalle aziende sul sito ufficiale, ma è in vendita anche su Amazon.

Android 11 per Surface Duo

Il Surface Duo è stato annunciato all'inizio di ottobre 2019. Le vendite sono iniziate quasi un anno dopo negli Stati Uniti, mentre in Italia è disponibile (ufficialmente) solo per le aziende (come il Surface Duo 2 dal 15 novembre). Il sistema operativo preinstallato è Android 10. Microsoft ha rilasciato diversi aggiornamenti, ma gli utenti continuano a segnalare problemi software (gesture, multitasking, app e altri).

Android 11 include il supporto nativo per i dispositivi dual screen, quindi l'esperienza d'uso con il Surface Duo dovrebbe migliorare. Con il nuovo sistema operativo, preinstallato sul Surface Duo 2, Microsoft ha impostato come prioritario lo schermo destro. Google annuncerà Android 12 all'inizio di ottobre. L'azienda di Redmond aveva promesso che distribuirà tre major release per il Surface Duo (Android 11, 12 e 13).

Queste sono le principali specifiche: due schermi AMOLED PixelSense da 5,6 pollici (1800×1350 pixel) che possono essere utilizzati come un singolo schermo da 8,1 pollici (2700×1350 pixel), processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128/256 GB di storage, fotocamera da 11 megapixel, lettore di impronte digitali, connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE, porta USB 3.1 Type-C e batteria da 3.577 mAh con ricarica rapida da 18 Watt. Attualmente il prezzo della configurazione base è 799,00 euro, mentre su Amazon è disponibile a 761,30 euro.