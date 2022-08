Microsoft Surface Pro 9 con chip Intel e ARM?

Microsoft ha organizzato l’evento Ignite per il 12-14 ottobre. Nonostante sia una conferenza dedicata agli sviluppatori, l’azienda di Redmond potrebbe sfruttare l’occasione per celebrare i 10 anni dal lancio del primo Surface con l’annuncio di nuovi modelli. Secondo le fonti di Windows Central, il prossimo Surface Pro 9 dovrebbe essere disponibile con processori Intel e ARM.

Il primo Surface Pro è stato annunciato nel 2013, mentre il Surface Pro 8 è arrivato a settembre 2021. Tutti i modelli integrano processori Intel. La famiglia include anche due Surface Pro X, presentati rispettivamente ad ottobre 2019 e ottobre 2020, con processori Microsoft SQ1 e SQ2, basati su architettura ARM (sono versioni custom degli Snapdragon 8cx Gen 1 e Gen 2).

Been hearing from my sources for a while now that MS is planning to merge the Surface Pro X under the main Surface Pro line this fall, meaning the Surface Pro "9" will be available in both Intel and ARM flavors for the first time. Big milestone for WoA!

— Zac Bowden (@zacbowden) August 28, 2022