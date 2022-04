Perché MicroStrategy ha scelto Bitcoin e non l'oro

Mychael Saylor è ormai noto per essere un vero e proprio evangelista di Bitcoin. Il CEO di MicroStrategy ama profondamente la regina delle criptovalute e non perde occasione per tesserne le lodi. La cosa singolare è che non lo fa solo a parole, ma con i fatti e ciò pone in molti una sostanziale domanda: perché?

Ovviamente, tutti attendevano una risposta che oggi è arrivata puntuale. James Seyffart, esperto analista di Bloomberg Intelligence, in un tweet ha riportato ciò che Saylor avrebbe dichiarato mentre discuteva con Bloomberg sulla conferenza Bitcoin 2022 iniziata ieri, 6 aprile 2022.

In pratica, avrebbe spiegato perché MicroStrategy ha scelto proprio Bitcoin invece dell’oro. Questa risposta, attesa dai più, potrebbe rivelare anche le intenzioni future dell’azienda e del suo CEO. Tra l’altro, stando alla dichiarazione riportata su Twitter, questa decisione avrebbe modificato l’attuale posizione economico-finanziaria dell’azienda e dei suoi investitori.

MicroStrategy preferisce Bitcoin all’oro e Saylor spiega il perché

Non è un mistero quindi che Saylor professi Bitcoin quasi come una religione. La regina delle criptovalute occupa un posto importante sia nella sua vita di tutti i giorni, che nel business dell’azienda che guida con successo. MicroStrategy ha perciò scelto BTC e non l’oro. Una strategia che deriva da una più ampia visione di Saylor che ha dichiarato:

Bitcoin è la proprietà digitale e il metodo più efficiente in termini di costi che abbiamo mai scoperto per convertire l’energia in prosperità.

È stato proprio lui a spiegare anche il perché l’adozione delle criptovalute è in costante aumento nell’ultimo periodo, individuando una delle motivazioni nell’inflazione. Detto ciò, poteva l’oro riuscire a sostituire ciò in cui crede Saylor, ovvero Bitcoin? Fondamentalmente no, ed è emerso proprio all’interno della sua dichiarazione che Seyffart, di Bloomberg Intelligence, ha così citato in un suo tweet:

Se invece avessi scelto l’oro al momento dell’acquisto Bitcoin avremmo probabilmente circa 250 milioni di dollari in oro. E i nostri azionisti avrebbero perso $ 4 o $ 5 miliardi.

A questa dichiarazione se n’è aggiunta un’altra che esplora la posizione dominante delle criptovalute, in generale, e del Bitcoin, nello specifico. Infatti, Saylor ai microfoni di Mike McGlone, di Bloomberg Intelligence, ha specificato:

Non credo che le criptovalute siano in opposizione al dollaro e penso che le criptovalute siano in realtà un positivo netto per il dollaro. Bitcoin è una proprietà crittografica… La maggior parte delle persone scambierebbe la propria valuta locale con il dollaro.

