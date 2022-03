Quali sono le migliori piattaforme di trading a costo zero?

ETF, BTP, obbligazioni, azioni e criptovalute: le piattaforme che permettono compravendita di prodotti finanziari tramite il web sono moltissime.

La situazione si complica quando si sta cercando un servizio in grado di offrire sicurezza e standard qualitativi elevati. Se a ciò aggiungiamo il fattore dei costi operativi, individuare piattaforme di trading a costo zero non è così semplice.

D’altro canto, nel 2022 vi è un gran numero di trader che operano online. La compravendita di asset finanziari più o meno evoluti, comporta una serie di rischi e, proprio per questo motivo, è necessario avere a che fare con strumenti professionali.

I migliori broker del settore, offrono infatti software di analisi e materiali formativi in grado sia di mantenere aggiornato l’operatore già smaliziato, sia di accompagnare il trader novizio.

In tal senso, nomi come plus500 rappresentano delle garanzie, essendo capaci di abbinare trading a costo zero con servizi superiori alla media: quali sono le altre piattaforme valide in questo senso?

Trading a costo zero: quali sono i broker più affidabili?

Che si tratti di comprare bitcoin o di investire in altri asset finanziari, i broker offrono ampio spazio di manovra.

Sebbene, come è comprensibile, queste piattaforme necessitino di un sostentamento economico, molte di queste realtà permettono comunque di effettuare trading senza pagare il servizio, ma semplicemente affrontando delle commissioni ad operazioni concluse.

Basti pensare a servizi come FP Markets, eToro o IQ Option, giusto per fare altri tre nomi tra i tanti.

Si tratta di nomi che, vista la profonda esperienza in questo settore, sono in grado di offrire adeguate garanzie per chi opera nel settore. Il tutto garantendo anche diverse soluzioni efficaci per quanto riguarda l’assistenza.

Sebbene si tratti di broker affidabili infatti, anche il trader più scafato può avere difficoltà operative. Grazie ai team di supporto, è possibile sbloccare anche le situazioni più complesse nel giro di pochi minuti.

Ecco di seguito le piattaforme di exchange più conosciute e apprezzate dagli utenti: