Come vedere Milan-Torino in diretta streaming

Milan-Torino va in scena per la seconda giornata di Serie A. È l’esordio in campionato dei rossoneri di fronte al loro pubblico di San Siro. Il pallone inizierà a rotolare sabato 26 agosto alle ore 20:45 e c’è la possibilità di vederla in streaming su DAZN, per iniziare a capire quali siano le ambizioni delle due squadre in questa nuova stagione.

Serie A: guarda Milan-Torino in streaming

Buona la partenza del Diavolo, con 3 punti in classifica grazie alla convincente vittoria ottenuta in trasferta per 0-2 sul Bologna (con le reti di Giroud e Pulisic). Il Toro è invece stato fermato dal pareggio interno a reti inviolate contro un Cagliari neopromosso, ma che fin da subito promette di dare del filo da torcere a tutte le avversarie.

I tifosi rossoneri e quelli granata possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Nell’occasione, la telecronaca è stata affidata a Riccardo Mancini, affiancato di Alessandro Budel per il commento tecnico.

Si riveleranno decisive le scelte iniziali di Pioli e Jurić. I due allenatori sono chiamati a trovare la strategia migliore per arrivare ad allungare le mani sui punti in palio. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Milan (4-3-3): Maignan, Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez, Loftus-Cheek, Reijnders, Krunic, Pulisic, Giroud, Leao;

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Schuurs, Buongiorno, Rodriguez, Bellanova, Ilic, Ricci, Vojvoda, Vlasic, Radonjic, Sanabria.

Il supporto della curva può risultare decisivo. I bookmaker assegnano il favore dei pronostici ai rossoneri.

Con un abbonamento a DAZN è possibile vedere in streaming tutte le partite della Serie A, dieci su dieci in ogni turno, ma anche i match della Serie B e quelli de LaLiga spagnola. Chi sceglie una formula di sottoscrizione annuale può inoltre ottenere uno sconto e risparmiare sulla spesa finale.

