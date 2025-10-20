Missioni Artemis: Orion volerà con altri razzi?

Fin dalla sua progettazione (circa 20 anni fa), la navicella Orion è stata sempre “legata” al razzo SLS (Space Launch System). L’amministrazione Trump vuole cancellare SLS dopo Artemis III, quindi Orion potrebbe essere lanciata con altri razzi. Nel fine settimana, la navicella è arrivata nel VAB (Vehicle Assembly Building) del Kennedy Space Center in Florida, dove verrà agganciata alla sommità del razzo.

Lancio di Orion con altri razzi

Il razzo SLS (non riutilizzabile) costa oltre 2 miliardi di dollari a lancio. L’amministratore della NASA (Sean Duffy) ha dichiarato che le missioni Artemis II e III costeranno circa 4 miliardi di dollari a lancio. Dal 2011 al 2024 sono stati già spesi oltre 35 miliardi di dollari. Ecco perché il taglio del budget per la NASA prevede la cancellazione di SLS dopo Artemis III (il Congresso vuole però arrivare fino ad Artemis V).

Un dirigente di Lockheed Martin, che sviluppa Orion, ha dichiarato che la navicella potrebbe essere offerta come “servizio”. In pratica non sarà più strettamente legata al razzo SLS, ma potrebbe essere adattata per il lancio con altri razzi. Ciò sarà possibile con almeno due requisiti: costo del lancio inferiore a 2 miliardi di dollari e razzo sufficientemente potente per portare Orion (pesa circa 35 tonnellate) nello spazio e spingerla verso la Luna.

Il piano attuale non prevede però la riusabilità dell’intera navicella, ma il riutilizzo dei vari componenti. Ad esempio, quella per la missione Artemis II usa 11 componenti avionici della navicella usata per Artemis I. Lockheed Martin realizzerà nuove navicelle per Artemis III e IV. Il modulo di servizio, sviluppato da Airbus, viene sganciato prima del rientro in atmosfera.

A causa dello shutdown, il sito della NASA non viene più aggiornato dal 1 ottobre. Stephen Clark di Ars Technica ha tuttavia confermato che la navicella Orion della missione Artemis II è arrivata nel VAB del Kennedy Space Center, dove verrà agganciata al razzo SLS. Successivamente sono previsti numerosi test. Il razzo dovrebbe essere portato sulla base di lancio a gennaio per il “wet dress rehearsal”, ovvero la simulazione della procedura di lancio. Al momento, il lancio è programmato per il 5 febbraio (6 febbraio in Italia).