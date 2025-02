NASA Artemis: razzo SLS cancellato dalla Casa Bianca?

La NASA ha ufficialmente posticipato la missione Artemis II ad aprile 2026, in quanto è necessario risolvere diversi problemi tecnici. In base alle informazioni ricevute da Eric Berger di Ars Technica, la Casa Bianca potrebbe decidere di cancellare il razzo SLS (Space Launch System) e quindi di rivedere l’intero programma spaziale per ridurre i costi eccessivi.

Sulla Luna con lo Starship di SpaceX?

Tale ipotesi deriva da un meeting organizzato da David Dutcher, Vice Presidente di Boeing, azienda che realizza lo stadio principale del razzo SLS. Durante l’incontro con i dipendenti (circa 800) che lavorano al programma Artemis, il dirigente ha anticipato possibili licenziamenti se il contratto con la NASA non verrà rinnovato (scade a fine marzo).

Un portavoce di Boeing ha dichiarato:

Per allinearci alle revisioni del programma Artemis e alle aspettative sui costi, oggi abbiamo informato il nostro team Space Launch System della possibilità di circa 400 posizioni in meno entro aprile 2025.

Alla Casa Bianca sono in corso discussioni sul futuro del razzo SLS (non riutilizzabile) e del programma Artemis. Escludendo il carico e i sistemi di terra, ogni singolo lancio costa circa 2 miliardi di dollari.

La NASA afferma che il razzo SLS è un componente essenziale del programma. L’amministrazione Trump potrebbe però proporre la sua cancellazione nella proposta di budget che dovrà essere approvata dal Congresso (a maggioranza repubblicana). Lo sviluppo del razzo è iniziato nel 2011 e sfrutta alcuni componenti degli Space Shuttle (motori e booster laterali). Il primo lancio (missione Artemis I) è avvenuto a fine 2022 con sei anni di ritardo.

Jared Isaacman, scelto da Trump per guidare la NASA, ha criticato l’uso del razzo SLS. Anche Elon Musk, che ora guida il DOGE e vuole tagliare gli sprechi, ha sottolineato la necessità di modifiche.

Invece del razzo SLS “usa e getta”, la NASA potrebbe scegliere lo Starship di SpaceX oppure il New Gleen di Blue Origin. Essendo entrambi riutilizzabili, la spesa è circa dieci volte inferiore. La decisione finale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi (forse entro marzo).