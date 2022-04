Mokens ha annunciato il suo token basato su Polygon

Mokens ha da poco concluso il suo primo seed capital da 2 milioni di dollari. Lo ha dichiarato in un suo recente comunicato stampa attraverso il quale ha anche annunciato MOKA. Si tratta del suo token personale agganciato sulla rete Polygon.

La piattaforma di eSport basata su NFT permette agli utenti di giocare in multiplayer, vincere e guadagnare in tempo reale. Con la sua nuova valuta digitale di gioco e le innovazioni che apporterà grazie al fondo ottenuto, la società ha promesso che l’esperienza gaming si trasformerà enormemente.

Il merito di Mokens è quello di essere riuscita a portare i giochi sportivi come il calcio sulla blockchain. A breve introdurrà anche il tennis, la pallavolo, il basket e molti altri sport. Da qui la novità. I player potranno così utilizzare MOKA per scommettere sui giochi nelle playlist competitive “Vinci per guadagnare”.

Mokens investe 2 milioni di dollari e realizza il suo token MOKA

La piattaforma di eSport Mokens, ha deciso di intraprendere la strada degli NFT e dei token. Il motivo è uno solo: rendere avvincenti le campagne di gioco “Vinci per guadagnare” che, molto spesso, risultano inefficienti e, alla lunga, noiose.

Con MOKA, il suo nuovo token, e alcune migliorie, Mokens ha intenzione di trasformare ancora di più quello che già offre di interessante ai suoi player. Verso fine maggio, la piattaforma ha intenzione di vendere NFT di base per entrare nel gioco in anticipo, oltre ad attivare una modalità demo che non implica perdita di denaro reale. Ecco cosa ha dichiarato Martin Repetto, CEO di Monsters League Studios, in merito:

Anche se siamo entusiasti della massiccia crescita dei giochi basati su criptovalute, non possiamo fare a meno di notare che in questo momento c’è un problema fondamentale con i giochi esistenti “gioca per guadagnare” che premiano le persone per aver semplicemente dedicato del tempo a un gioco che non funziona. Questo non è divertente o stimolante e sicuramente non è sostenibile. NFT e token possono essere allettanti per i giocatori, spingendoli a giocare ai nostri giochi, ma, come sempre, ciò che supporterà i giocatori è il gameplay fantastico e le meccaniche di eSports. Le partite giocate più a lungo nel mondo in questo momento sono gli eSport competitivi. Ecco perché la nostra priorità principale è creare un gioco divertente da giocare, facile da usare, ma difficile da padroneggiare.

