Da oggi, i terminali myPOS consentono di pagare con Satispay

Grazie alla stretta di mano siglata da MyPOS e Satispay, i 50.000 commercianti in Italia che hanno già scelto i POS del marchio possono ora offrire ai loro clienti un modo in più per pagare gli acquisti. Questo permetterà non solo di andare incontro alle esigenze dei compratori, ma anche di fidelizzarli e invogliarli così a tornare.

Paga con Satispay nei negozi con terminale myPOS

La collaborazione consente ai negozianti con un dispositivo myPOS di entrare a far parte della rete che già conta oltre 400.000 punti nei quali è possibile pagare con Satispay. Queste le parole di Angela Avino, Chief Business Development Officer dell’unicorno italiano, soluzione già adottata da 5,3 milioni di persone nel nostro paese e che, come visto di recente, ha dato il via a una fase di test per la sperimentazione del programma Punti.

L’accordo con myPOS rappresenta un passo significativo nell’espansione della nostra rete di esercenti, assicurando che gli utenti di Satispay possano continuare a beneficiare di un’esperienza di pagamento semplice e sicura, ora disponibile in ancora più negozi fisici e online.

Di seguito, invece, riportiamo il commento di Matt Komorowski, Chief Revenue Officer di myPOS, che concentra l’attenzione sui vantaggi offerti dalla partnership in termini di flessibilità e convenienza.

Collegarsi ai sistemi finanziari locali e offrire accesso diretto ai metodi di pagamento più utilizzati è sempre stato un obiettivo chiave per myPOS. Grazie alla partnership con Satispay, garantiamo ai nostri commercianti e ai loro clienti ancora più flessibilità e convenienza al momento del pagamento, in linea con la nostra missione di fornire soluzioni di pagamento omnicanale avanzate alle imprese in tutta Europa.

È in corso una promozione sui lettore di carte Go 2 e Go Combo di myPOS: sono proposti in forte sconto, compatibili con le reti Wi-Fi e non prevedono alcun canone mensile. Non c’è nemmeno bisogno di sottoscrivere un contratto. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale.