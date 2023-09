Come vedere Napoli-Lazio in diretta streaming

Napoli-Lazio al Diego Armando Maradona è uno dei big match di questa terza giornata di Serie A (l’altro in calendario è andato in scena ieri, Roma-Milan). Il pallone inizierà a rotolare sabato 2 settembre alle ore 20:45, con la possibilità di vedere in streaming su DAZN la sfida tra due delle squadre che puntano a cucirsi il tricolore sul petto.

Serie A: guarda Napoli-Lazio in streaming

È un incrocio tra due club destinati a stazionare nella parte alta della classifica per il resto della stagione, nonostante qualche addio imprevisto durante la parentesi estiva del calciomercato. L’obiettivo per i padroni di casa è riconfermarsi campioni e cucire di nuovo lo scudetto sul petto. Gli ospiti, invece, vorranno far bene anche in Champions League, dove tornano dopo una lunga assenza.

Nessun problema per i tifosi delle due squadre che non possono recarsi nel capoluogo campano per seguirla dal vivo: è possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN, con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Riccardo Montolivo.

Non è un compito semplice quello dei due allenatori, Garcia e Sarri, soprattutto per quest’ultimo che ha un passato nella città partenopea. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia;

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Kamada, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Il fattore campo porta a pensare a un pronostico in favore dei padroni di casa, ma attenzione alla volontà degli ospiti, intenzionati a rialzare la testa dopo un inizio di campionato al di sotto delle aspettative.

