Netflix, estendi il tuo abbonamento gratis: opportunità o truffa?

Molti utenti con un abbonamento attivo a Netflix stanno ricevendo una mail che promette l’estensione gratis per 90 giorni. All’interno della email viene spiegato molto brevemente che si tratta di un programma fedeltà. Si tratta di un’opportunità messa a disposizione dalla nota piattaforma di streaming oppure è una truffa bella e buona?

Purtroppo si tratta di una frode online che sta già mietendo parecchie vittime. Questa email di phishing mira a proporre una condizione vantaggiosa che spinga i destinatari ad accettarla e così inserire le informazioni personali. Infatti, nel testo della mail, in una postilla scritta in piccolo, viene menzionato che, dopo la registrazione, è necessario inserire i dati della propria carta di credito per convalidare l’account.

Ovviamente viene anche indicato che non sarà prelevato alcun importo, per tranquillizzare l’utente. Questa tecnica è ormai molto diffusa e permette ai cybercriminali di ottenere tanti dati sensibili degli utenti per realizzare così molte altre truffe oltre a questa. Quindi se ricevi una mail che ti promette un’estensione gratis del tuo abbonamento Netflix cancellala subito.

Netflix sfruttato per truffe sull’estensione dell’abbonamento gratis

