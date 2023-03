NordVPN: metti al sicuro la tua famiglia dalle minacce online

NordVPN è la VPN intelligente che mette al sicuro te e la tua famiglia da qualsiasi minaccia online effettiva o presunta. Grazie al Piano di 2 Anni, oggi al 63% di sconto, ottieni una protezione totale da attivare contemporaneamente su 7 dispositivi. In questo modo non dovrai affrontare altre spese extra o costi aggiuntivi. Acquistalo subito approfittando della promozione.

Tra l’altro, proprio in questi giorni, grazie alla Birthday Campaign puoi vincere da 3 mesi fino a 1 anno di protezione gratis in più oltre al tuo abbonamento per tutti i dispositivi. Grazie alla sua app compatibile con i sistemi operativi più diffusi proteggi qualsiasi device mettendo al sicuro anche i più piccoli. Così tu dormirai sonni tranquilli e loro non cadranno nelle trappole del web.

Grazie alla speciale funzione Threat Protection, inclusa nell’applicazione, avrai una difesa costante e indipendente dai server VPN contro hacker e malware. Inoltre, sarai al sicuro anche dai tracker che registrano la tua navigazione e i tuoi dati personali in cerca delle tue preferenze per profilarti commercialmente e venderti a grandi aziende come Facebook, TikTok, Google e molte altre.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN: sicurezza ai massimi livelli, anche per i più piccoli

Oggigiorno anche i più piccoli sono costantemente online e non solo per divertimento. A richiedere accesso al web spesso è la scuola con programmi interattivi, compiti online e molto altro. Ecco perché NordVPN può essere una valida soluzione economica alla sicurezza di tutta la famiglia. Lascia che i tuoi figli navighino online senza il pericolo di cliccare inavvertitamente su pagine pericolose.

Infatti, Threat Protection agisce da ad blocker bloccando qualsiasi annuncio pubblicitario sia durante la navigazione online che l’utilizzo di app gratuite. Inoltre, elimina pop up e banner fastidiosi che rallentano la connessione aumentando i tempi di caricamento di una pagina. Questa azione evita anche di imbattersi in pubblicità che nascondono truffe di phishing.

Infine, la tua connessione dati e quella di tutta la famiglia viene incanalata in un tunnel crittografato. In questo modo tutti i dati personali diventano anonimi e la privacy viene preservata al 100%. Attiva ora NordVPN al 63% di sconto, puoi vincere da 3 mesi fino a 1 anno di protezione e funzionalità gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.