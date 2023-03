NordVPN supera tutte le VPN: streaming e sicurezza perfetti

Perché NordVPN è la migliore VPN per streaming e sicurezza? A conti fatti, il primo motivo riguarda il prezzo. Per tutte le funzionalità che la sua applicazione include è super conveniente grazie alla nuova iniziativa Birthday Campaign. Infatti, attivandola ora avrai due vantaggi economici.

Il primo è uno sconto del 63% sull’acquisto. Quindi pagherai il tuo nuovo abbonamento meno della metà rispetto al prezzo di listino solito. Il secondo, invece, è un regalo. Infatti, attivandola oggi avrai la possibilità di vincere da 3 mesi fino a 1 anno di protezione gratis extra in aggiunta.

Niente male vero? Ma ora torniamo agli aspetti tecnici che fanno di NordVPN una VPN essenziale da avere sempre attiva ovunque e in qualsiasi momento. La sua app è disponibile per tutti i sistemi operativi e può essere installata per proteggere fino a 7 dispositivi contemporaneamente.

Inoltre, è ottima per lo streaming e la sicurezza? In questo articolo andremo nel dettaglio, ma con estrema semplicità, per comprendere come mai il provider in questione è un’arma vincente. Privacy, dati personali e connessione saranno sempre al sicuro e ottimizzati al massimo.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN è la VPN numero 1 per la tua sicurezza

Lato sicurezza NordVPN è la VPN numero 1. Attivala su tutti i tuoi dispositivi se vuoi connetterti online in totale anonimato senza che nessuno sia in grado di risalire a te. La tua connessione viene automaticamente incanalata in un tunnel crittografato che rende i tuoi dati completamente invisibili.

Inoltre, ti viene fornito un nuovo Indirizzo IP sempre differente così la tua posizione reale rimarrà sconosciuta al web. Potrai quindi usare connessioni Wi-Fi pubbliche in totale sicurezza. Accederai a siti internet e contenuti soggetti a georestrizioni. Inoltre, sarai in grado di aggirare qualsiasi censura.

Streaming senza buffering né disconnessioni

NordVPN è la VPN perfetta per chi vuole uno streaming senza buffering né disconnessioni. Qual è la tecnologia che ti assicura una connessione sempre ottimizzata nonostante posizione e operatore telefonico? Semplice, collegandoti ai suoi server ottieni una larghezza di banda illimitata.

In questo modo eviti l’affollamento dell’ISP e lo streaming diventa super veloce e senza LAG. Tra l’altro puoi installarla su tutti i tuoi dispositivi e indipendentemente da dove ti trovi. Perciò assicurati uno streaming davvero perfetto grazie a questo provider vincente, oggi anche in offerta speciale.

