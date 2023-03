NordVPN è la VPN preferita da chi ama velocità e sicurezza

Attualmente NordVPN è tra le migliori VPN sul mercato. I vantaggi che ha da offrire superano di gran gala il suo prezzo, estremamente vantaggioso, soprattutto grazie alla Birthday Campaign. Acquistala ora al 63% di sconto e ottieni da 3 mesi a 1 anno gratis.

Grazie ai suoi server sarai sicuro di non lasciare in giro per il web tracce dei tuoi dati. In questo modo nessuno potrà risalire a te e utilizzare le tue informazioni per scopi malevoli o commerciali. Sì, perché internet è pieno di hacker, tracker e malware.

Per questo, in tuo aiuto, c’è Threat Protection. Si tratta di una funzionalità che rimane attiva anche quando non sei connesso ai server VPN di NordVPN. Grazie al suo scudo invalicabile sarai protetto da tutte le minacce online e dai virus che infettano app e file.

In più questa funzione agisce da ad blocker bloccando annunci pubblicitari, banner e pop up. Così otterrai una navigazione sempre pulita tra le pagine web e le applicazioni gratuite, beneficiando in velocità e sicurezza.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN è la VPN più potente che ci sia

Con NordVPN ottieni la VPN più potente che ci sia. Il tunnel crittografato ti assicura il 100% di anonimato durante navigazione e acquisti online. Ottima anche quando devi consultare il tuo conto corrente con l’Home Banking ed effettuare operazioni.

Allo stesso modo, questo provider garantisce anche un’ottimizzazione potente ed efficace della tua connessione dati. I suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata, indipendentemente dal tuo operatore telefonico.

Tradotto significa che avrai maggiore velocità in download e più stabilità durante la fruizione dei dati. Perciò otterrai uno streaming senza buffering per poterti godere in totale sicurezza i tuoi contenuti preferiti che non si bloccheranno più proprio sul più bello.

Approfitta subito della Birthday Campaign. Festeggiando il compleanno con NordVPN attivi il piano VPN che vuoi al 63% di sconto e ottieni in regalo da 3 mesi fino a 1 anno gratis di protezione e ottimizzazione extra in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.