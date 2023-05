NordVPN: una sola VPN, tanti REGALI

NordVPN è la VPN perfetta per chi cerca sicurezza e privacy. Ti sembrerà strano, ma oltre al prezzo conveniente hai anche tantissimi altri regali molto interessanti. Attivala al 63% di sconto e scopri tutto quello che questo provider serio ed efficiente ha da offrirti.

Prima di tutto, grazie all’ottima promozione in corso, non solo lo sconto del 63% è bloccato per 2 anni, ma questo acquisto ti dà diritto a 3 mesi extra gratis. In pratica la protezione di questa VPN dura ancora più a lungo, senza dover pagare l’extra che è in omaggio.

Inoltre, non hai solo una VPN, ma con NordVPN c’è anche Threat Protection. Si tratta di una funzionalità all’avanguardia che integra tre livelli di sicurezza. Primo, un anti-malware per fermare attacchi malware o hacker e per verificare possibili infezioni di file prima del download.

Secondo, un anti-tracker per bloccare qualsiasi attività di tracking che cerca di rubare i tuoi dati per profilarti a livello commerciale. Terzo, un ad-blocker per nascondere annunci pubblicitari, pop up e banner da siti internet e app con pubblicità.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

NordVPN ottimizza la tua connessione dati

Scegliendo NordVPN attivi un sistema consolidato di ottimizzazione per la tua connessione dati. In pratica, i suoi server forniscono una larghezza di banda illimitata che stabilizza il flusso dati rendendolo non solo più veloce, ma anche più regolare.

Questa VPN ti regala uno streaming senza buffering né disconnessioni. Così puoi vedere senza problemi qualsiasi contenuto live e on demand in alta qualità. Anche il gaming risulta molto più reattivo e senza fastidiosi lag.

Infine, NordVPN ti regala anche internet senza limiti. Dì addio a censure e georestrizioni. Scegli il server in base alla posizione virtuale che vuoi ottenere. Così puoi accedere a qualsiasi contenuto senza limitazioni né restrizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.