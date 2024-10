Norton 360 Advanced: protezione completa con il 66% di sconto

Norton è da sempre un punto di riferimento quando si parla di protezione informatica. Con anni di esperienza nel settore, offre soluzioni avanzate per proteggere i dispositivi da minacce digitali. Una di queste è Norton 360 Advanced, scelta perfetta per chi cerca un livello di sicurezza superiore, non solo contro i virus, ma anche contro tutte le minacce informatiche di oggi. Ora questo piano è disponibile con il 66% di sconto, al prezzo di soli 44,99€ per il primo anno.

Cosa offre Norton 360 Advanced

Questo software combina antivirus, VPN, gestione delle password e monitoraggio del Dark Web in un unico pacchetto, rendendolo ideale per chi vuole una soluzione completa e facile da usare. L’affidabilità e l’efficacia del brand Norton sono ormai consolidate, e questo piano offre tutto il necessario per proteggere i dati personali e professionali, garantendo allo stesso tempo un’esperienza di navigazione sicura.

Ecco nel dettaglio gli strumenti inclusi in questo piano:

Protezione per 10 PC, Mac, tablet o telefoni;

Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker;

Password Manager;

200 GB di backup del PC nel cloud;

Connessione a Internet privata con VPN;

Protezione minori;

Dark Web Monitoring;

Assistenza per il ripristino dell’identità;

Assistenza in caso di furto del portafoglio;

Social Media Monitoring

Norton 360 Advanced offre una protezione in tempo reale contro virus, spyware, malware e ransomware. Grazie alla sua tecnologia avanzata di rilevamento delle minacce, il software riesce a bloccare anche i virus più recenti.

Una delle caratteristiche principali è la VPN illimitata, che consente di navigare in modo sicuro e anonimo, proteggendo la tua privacy anche su reti Wi-Fi pubbliche. E poi c’è il monitoraggio del dark web, per verificare se le tue informazioni personali (come email, password o numeri di carte di credito) sono a rischio, avvisandoti tempestivamente in caso di compromissioni.

Da menzionare anche il gestore delle password integrato, Norton ti aiuta a creare, archiviare e gestire password complesse, assicurando che tutte le tue credenziali siano al sicuro e facili da accedere. Molto interessanti anche le ultime novità, ovvero assistenza per il ripristino dell’identità e in caso di furto del portafoglio, ma anche il monitoraggio dei social media.

Tutto questo, per poco tempo, al prezzo di 44,99€ per il primo anno (l’equivalente di 3,75€ mensili), in virtù dello sconto del 66%. Per attivarlo basta andare sul sito di Norton.