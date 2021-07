NOW Smart Stick: due mesi di sport a 18,74 euro

Grazie ad una serie di offerte combinate è possibile acquistare su Amazon la NOW Smart Stick con due mesi di sport inclusi, pagando solo 18,74 euro. Anche se Sky Italia trasmetterà solo 3 partite per ogni turno di serie A, si tratta comunque di un'offerta imperdibile per gli utenti che seguono altre competizioni calcistiche (tra cui la Champions League) o altri sport.

NOW Smart Stick: solo 18,74 euro

La NOW Smart Stick è simile alla Fire TV Stick, in quanto permette di accedere a vari servizi streaming (anche se in numero minore) attraverso la connessione WiFi. È sufficiente una TV con porta HDMI per avere accesso all'intero catalogo di Sky (con il pagamento dei Pass corrispondenti). Nella confezione è incluso un codice per due mesi di sport che deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022.

Il prezzo standard è 29,99 euro. Su Amazon è possibile ottenere un primo sconto di 5 euro. Dopo aver effettuato il login si può aggiungere un coupon per avere un ulteriore sconto del 5%. Gli utenti iscritti al servizio Prime non pagano le spese di spedizione (3,99 euro), quindi il prezzo finale è 23,74 euro.

Ma il prezzo può essere ulteriormente ridotto con lo sconto di 5 euro che Amazon offre agli utenti del servizio Music Unlimited. Alla fine la NOW Smart Stick con due mesi di sport inclusi costerà solo 18,74 euro!