Un numero portoghese ti chiama? Attenzione alla nuova truffa telefonica

Una nuova truffa telefonica si sta diffondendo qui in Italia. A segnalarlo diversi utenti, alcuni dei quali sono caduti nella trappola vedendosi portare via risparmi dal conto corrente e dati personali. Si tratta di una chiamata con prefisso del Portogallo +351. Questo raggiro mira a colpire chi sta cercando un nuovo lavoro e magari ha inviato il suo curriculum vitae sfruttando anche social network specializzati in questo, dove i cybercriminali possono trovare anche il numero di cellulare della vittima.

Se rispondi a questa chiamata una voce ti spiega il motivo del contatto: proporti un nuovo lavoro perché interessati al tuo curriculum vitae e alla tua esperienza. Da qui il criminale ti chiede di inviare tutte le informazioni necessarie per valutare la tua candidatura o stipulare un contratto direttamente su un numero collegato a WhatsApp. Qui la vittima, inviando quanto richiesto, apre le sue porte ai cybercriminali che si approprieranno di informazioni sensibili e dettagli di pagamento.

Questa nuova truffa telefonica inizia quindi da un’innocua conversazione telefonica. Quello che dovrebbe creare sospetti al destinatario è il prefisso portoghese +351, paese dal quale proviene la telefonata. In realtà questa è una strategia da parte dei criminali per eludere eventuali controlli a seguito di segnalazioni e denunce. Vediamo quindi come difendersi da questi tipi di raggiri molto pericolosi che ledono la privacy di chiunque viene preso di mira.

Truffa telefonica del numero portoghese: come difenderti

Proprio ieri ti abbiamo allertato in merito al Money Muling, una truffa che corre su Telegram e WhatsApp. Quest’ultima applicazione è molto gettonata e sfruttata anche da questi cybercriminali che stanno diffondendo una truffa telefonica riconoscibile dal prefisso portoghese del chiamante. Come puoi difenderti da questo e da altri raggiri simili? Ecco un piccolo vademecum che ti permetterà di mantenere alta l’attenzione, evitare di cadere in queste trappole e proteggere i tuoi dati sensibili e dettagli di pagamento: