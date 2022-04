Arriva la nuova collezione NFT della National Football League

La National Football League (NFL) ha annunciato di aver inserito una nuova collezione di oggetti NFT a tema carte da gioco. Basate sul prossimo Draft NFL, si tratta di una serie di Token Non Fungibili disponibili sulla piattaforma basata su Polygon.

La piattaforma NFT realizzata dalla National Football League è ancora nella sua fase sperimentale. Tuttavia, pur essendo ancora ai test, ha prodotto già risultati molto importanti e fortemente positivi dal suo lancio, lo scorso novembre.

Sulla piattaforma, in diretta, è ora possibile accedere a questa raccolta. Si tratta del posto più sfruttato per le varie promozioni di biglietti dedicati alle partite di playoff. Inoltre, questi Token Non Fungibili, secondo quanto dichiarato da CoinDesk, saranno distribuiti anche agli appartenenti al club “Inner Circle” di quest’anno. Si tratta di un gruppo di tifosi appositamente selezionati per rappresentare la propria squadra del cuore durante la serata del Draft.

Collezioni NFT: la NFL ha raggiunto ottimi risultati

Secondo quanto dichiarato a CoinDesk da un portavoce della National Football League, la NFL dal lancio della piattaforma NFT ha raggiunto risultati davvero ottimi. Nella sua dichiarazione ha ammesso che, dall’uscita sul mercato, la piattaforma ha distribuito più di 500.000 Token Non Fungibili legati all’acquisto di biglietti. Ecco cosa ha affermato Sam Rubinroit, Director of Club Business Development della NFL:

Questi sono solo quelli che abbiamo distribuito gratuitamente, quindi siamo rimasti sicuramente colpiti dai numeri di fidanzamento. Un buon numero di NFT che abbiamo rilasciato per l’acquisto è andato esaurito entro 24 ore dal loro rilascio.

Ricordiamo inoltre che la NFL è entrata nel mondo crypto anche tramite Fan Token grazie all’accordo con Socios. Si tratta di una serie di passi importanti che dimostrano ancora una volta come il mondo dei Token Non Fungibili sia il centro dell’attenzione da parte di molte realtà, anche sportive.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.