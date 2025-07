Nuove critiche di Google al Digital Markets Act

Google ha apportato diverse modifiche ai suoi servizi per rispettare il Digital Markets Act (DMA). Nonostante ciò, la Commissione europea ha avviato un’indagine e confermato la violazione della legge. L’azienda di Mountain View ha nuovamente criticato il DMA.

Altre modifiche per Google Search?

L’indagine avviata il 25 marzo 2024 ha riguardato la clausola anti-steering e l’auto-preferenza dei servizi. Quest’ultima è la questione più discussa tra le parti, in quanto Google ottiene enormi profitti dal motore di ricerca. Nonostante l’eliminazione dei box per mappe, hotel e voli dalla parte superiore della pagina dei risultati, la Commissione europea ha confermato la violazione del DMA perché Google ha dato un trattamento preferenziale ai suoi servizi (shopping, prenotazione alberghiera, trasporto, risultati finanziari e sportivi).

Durante un workshop organizzato dalla Commissione europea, Google ha dichiarato che il DMA peggiora l’esperienza online degli utenti europei. Come già fatto a metà dicembre 2024 e marzo 2025, l’azienda di Mountain View ha nuovamente evidenziato le conseguenze negative per utenti e terze parti.

In seguito alle modifiche apportate a Google Search, gli utenti europei pagano di più per i biglietti perché non possono accedere direttamente ai siti delle compagnie aeree. Hotel, ristoranti e compagnie aeree hanno segnalato una diminuzione delle prenotazioni dirette fino al 30%. Gli utenti considerano inoltre poco pratiche le soluzioni alternative (gli altri siti di intermediazione).

Google ha chiesto alla Commissione europea di fornire maggiori dettagli sulle modalità da seguire per rispettare il DMA e le prove dei costi e dei benefici. Circa due settimane fa, l’azienda californiana ha proposto nuove modifiche a Google Search, tra cui la possibilità per i concorrenti di visualizzare all’inizio della pagina dei risultati un box con link a hotel, ristoranti, trasporti e compagnie aeree.

A differenza di Apple e Meta, Google non ha ricevuto ancora una sanzione per la violazione del DMA. Apple ha aggiornato le regole per gli sviluppatori, mentre Meta rischia un’altra multa.