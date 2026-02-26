 Nuovi iPhone e Mac in arrivo, l'indizio di Tim Cook
Apple annuncerà novità già lunedì: Tim Cook anticipa i nuovi prodotti prima dell'evento del 4 marzo, attesi iPhone 17e, iPad e MacBook.
Si avvicina la settimana in cui Apple presenterà i suoi nuovi prodotti. Sappiamo che la mela morsicata ha organizzato un evento in presenza per il 4 marzo, ma non bisognerà aspettare fino a mercoledì per assistere ai primi annunci. La conferma è appena arrivata dal CEO in persona.

Tim Cook conferma i nuovi prodotti Apple

Tim Cook (di cui si ipotizza il ritiro per cedere il posto a John Ternus) ha condiviso sul suo profilo X ufficiale un post accompagnato dal testo Una settimana importante. Tutto comincerà lunedì mattina! e con il filmato visibile di seguito. È una clip abbastanza criptica in cui si vede il logo di Cupertino che prende forma, su quella che ha tutta l’aria di essere la scocca di un MacBook o di un iPad. La colorazione è quella argento, tipica dell’alluminio.

iPhone 17e, MacBook con A18 Pro e poi?

Sembra dunque che Apple abbia deciso di spalmare i suoi annunci su più giorni, come già fatto in passato. Nessun keynote con la valanga di novità svelate tutte insieme (da addetti ai lavori, ringraziamo). Già negli ultimi anni, l’azienda in alcune occasioni ha scelto di svelare le new entry semplicemente con la pubblicazione di comunicati stampa e con la comparsa dei dettagli sul sito ufficiale.

Cosa presenterà? Le ipotesi sono quelle già formulate negli ultimi mesi. Arriverà quasi sicuramente iPhone 17e, smartphone destinato alla fascia media del mercato con diversi cambiamenti interessanti. Sul fronte iPad, potrebbe essere giunto il momento di un upgrade per il modello base con l’inclusione del supporto ad Apple Intelligence, mentre per la versione Air è probabile l’integrazione del chip M4.

È poi atteso il MacBook economico con lo stesso chip A18 Pro già visto in azione su iPhone. Infine, non è da escludere il lancio di nuovi monitor. Ne sapremo di più la settimana prossima.

Fonte: Tim Cook, X

Pubblicato il 26 feb 2026

26 feb 2026
