Un nuovo canale arriva sul digitale terrestre dopo 40 anni

Continua a sorprendere la piattaforma digitale terrestre per le tantissime novità che ogni settimana ci riserva. Che siano nazionali o locali non cambia il fatto che questa modalità di intrattenimento sia in costante divenire. Ecco perché consigliamo, a tutti coloro che ancora non lo hanno fatto, di dotarsi di apparecchi compatibili con le nuove tecnologie trasmissive.

Dopo che un altro canale è passato all’alta definizione sul digitale terrestre, ecco un’altra notizia interessante. Dopo 40 anni di attività un nuovo canale è arrivato sulla piattaforma. Stiamo parlando di Radionova, emittente radio disponibile in Emilia Romagna, ora con frequenze disponibili su digitale terrestre. Ecco l’annuncio ufficiale dell’azienda per questa novità:

Il 2024 è l’anno, anche, dove si accende dopo anni di attesa la frequenza del digitale terrestre e da poche settimane Radionova la si ascolta già sulle auto nel bolognese!

Radionova arriva sulle frequenze del digitale terrestre

Radionova, al momento, è l’ultimo canale radiofonico che ha acceso le sue frequenze anche sul digitale terrestre. Precisiamo che si tratta di una radio senza scopo di lucro. L’azienda, in occasione dei suoi 40 anni e dell’ennesimo traguardo raggiunto ha voluto ringraziare ufficialmente tutti i collaboratori che nel corso degli anni hanno contribuito a raggiungere questo grande risultato.

Nondimeno, secondo Redacon, il 2024 è anche l’anno che “conferma le difficoltà nel reperire risorse, umane ed economiche, ma dove comunque proviamo a evolvere cercando di innalzare la qualità del servizio radiofonico“. Nonostante tutte le difficoltà che ogni normale percorso di crescita e sviluppo ha, eccoci qui ad annunciarvi un nuovo obiettivo raggiunto da questa emittente.

Per ricevere Radionova sulle frequenze del digitale terrestre avvia la “Ricerca Automatica” dei canali dal menù del tuo televisore. Si trova alla sezione “Ricerca Canali” delle impostazioni. Una volta avviata attendi che termini la scansione, conferma il risultato e l’organizzazione secondo la Numerazione LCN Nazionale. Radionova dovrebbe comparire tra i canali radio disponibili nella tua zona.