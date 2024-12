Nuovo Outlook: supporto per file PST a gennaio

A partire dal 1 gennaio 2025, gli utenti non potranno più inviare e ricevere email con l’app Posta e Calendario, ma saranno costretti ad utilizzare la nuova app Outlook per Windows 10 e 11. Microsoft ha comunicato che una delle funzionalità più attese sarà disponibile a gennaio 2025, ma inizialmente ci saranno alcune limitazioni.

Supporto parziale per i file PST

La nuova app Outlook, disponibile per tutti dal mese di agosto, deriva da Outlook.com, quindi è semplicemente un web wrapper. Microsoft ha evidenziato i vantaggi che si ottengono passando alla nuova app. In realtà, come testimoniano le critiche degli utenti, non offre tutte le funzionalità dell’app Posta e Calendario.

L’azienda di Redmond ha pianificato il rilascio graduale di molte novità e miglioramenti nei prossimi mesi. Una delle funzionalità più attese è il supporto per i file PST (Personal Storage Table). Si tratta di un formato di archiviazione per email, eventi di calendario, contatti, attività e altri dati, molto utilizzato per backup e ripristino.

In base alle roadmap precedente, la nuova app Outlook doveva supportare i file PST entro marzo 2025. Microsoft ha confermato a Windows Latest che il supporto preliminare verrà aggiunto entro gennaio 2025. Gli utenti potranno però accedere solo alle email. Non sarà possibile accedere a contatti, eventi di calendario, attività e altri dati. Ciò avverrà nei mesi successivi.

Nonostante queste limitazioni, Microsoft non cambierà idea. La nuova app Outlook sostituirà Posta e Calendario dal 1 gennaio 2025. Anche l’app classica di Outlook subirà la stessa sorte in futuro. Fortunatamente esistono alternative valide, come Mozilla Thundebird.