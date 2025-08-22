 NVIDIA ha bloccato la produzione delle GPU H20?
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

NVIDIA ha bloccato la produzione delle GPU H20?

Secondo varie fonti, NVIDIA avrebbe chiesto ad alcuni fornitori di bloccare la produzione dei componenti per le GPU H20 esportate in Cina.
NVIDIA ha bloccato la produzione delle GPU H20?
Business Tecnologia
Secondo varie fonti, NVIDIA avrebbe chiesto ad alcuni fornitori di bloccare la produzione dei componenti per le GPU H20 esportate in Cina.
Gemini

NVIDIA può nuovamente vendere le GPU H20 in Cina, grazie alla licenza concessa dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e alla percentuale delle entrate pagata al governo. Secondo le fonti di The Information, l’azienda californiana avrebbe bloccato la produzione dei chip AI.

Le aziende cinesi non acquistano più le GPU?

Le H20 sono principalmente utilizzate per l’inferenza dei modelli AI, in quanto l’addestramento richiede GPU più potenti. L’amministrazione Trump aveva bloccato le esportazioni verso la Cina, ma circa tre mesi dopo ha autorizzato nuovamente la vendita. Le autorità cinesi hanno tuttavia invitato le aziende locali a non acquistare le GPU per motivi di sicurezza. Sospettano la presenza di un sistema di tracciamento e disattivazione remota, ma NVIDIA ha smentito (secondo Reuters, il tracciamento verrebbe effettuato tramite GPS).

Le fonti di The Information affermano che NVIDIA ha chiesto ad alcuni fornitori, tra cui Samsung e Amkor Technology, di sospendere la produzione dei componenti. Samsung realizza le memorie, mentre Amkor realizza il packaging dei chip. Reuters ha invece riportato che una simile richiesta è stata inviata a Foxconn. La GPU viene invece prodotta da TSMC.

Un portavoce di NVIDIA ha dichiarato:

Gestiamo costantemente la nostra catena di fornitura per rispondere alle condizioni del mercato.

Probabilmente è stata ridotta la produzione delle GPU destinate alla Cina in seguito alla diminuzione della domanda, ma non ci sono conferme ufficiali.

Il CEO Jensen Huang ha dichiarato che fornirà tutti i chiarimenti al governo cinese, ribadendo che nelle GPU H20 non c’è nessuna backdoor. NVIDIA avrebbe già avviato lo sviluppo di una GPU (nome in codice B30A) basata sull’architettura Blackwell che potrebbe essere esportata in Cina, se verrà rilasciata la licenza.

Fonte: CNBC

Pubblicato il 22 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

AVVISTATO lo Xiaomi Redmi Note 14 5G a meno di 190€ con codice sconto

AVVISTATO lo Xiaomi Redmi Note 14 5G a meno di 190€ con codice sconto
Monitor Full HD da 27 pollici a meno di 100 euro (sconto Amazon)

Monitor Full HD da 27 pollici a meno di 100 euro (sconto Amazon)
Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: potenza e design in promo Amazon

Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: potenza e design in promo Amazon
Con Xiaomi Redmi Buds 4 la musica è PURA, 30H a soli 21€ (in sconto)

Con Xiaomi Redmi Buds 4 la musica è PURA, 30H a soli 21€ (in sconto)
AVVISTATO lo Xiaomi Redmi Note 14 5G a meno di 190€ con codice sconto

AVVISTATO lo Xiaomi Redmi Note 14 5G a meno di 190€ con codice sconto
Monitor Full HD da 27 pollici a meno di 100 euro (sconto Amazon)

Monitor Full HD da 27 pollici a meno di 100 euro (sconto Amazon)
Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: potenza e design in promo Amazon

Lenovo IdeaPad Slim 3 in offerta: potenza e design in promo Amazon
Con Xiaomi Redmi Buds 4 la musica è PURA, 30H a soli 21€ (in sconto)

Con Xiaomi Redmi Buds 4 la musica è PURA, 30H a soli 21€ (in sconto)
Luca Colantuoni
Pubblicato il
22 ago 2025
Link copiato negli appunti