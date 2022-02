NYDIG annuncia un piano di risparmio in bitcoin per i dipendenti di aziende

Proprio ieri, il New York Investment Group (NYDIG) – società leader di BTC – ha annunciato il lancio di un piano di risparmio in bitcoin per permettere a tutti i dipendenti di alcune aziende leader di ottenere Paid in Bitcoin. In altre parole, l'opportunità è quella di ricevere il proprio stipendio in criptovaluta. Quindi, grazie a questo programma, ogni utente potrà decidere di convertire una parte della propria busta paga in bitcoin. Una notizia sicuramente importante per il settore che potrebbe dare sostegno positivo alla quotazione degli asset digitali strettamente legati alla regina delle criptovalute. Un buon exchange per investire è sicuramente Coinbase, facile, sicuro e immediato, è in linea con tutte le normative europee attualmente in vigore.

Pagamenti in Bitcoin? Le prime società coinvolte arrivano dallo sport

Ebbene sì, le prime società a offrire pagamenti in bitcoin arrivano dallo sport. Seguono poi quelle dell'intrattenimento e, ovviamente, non potevano mancare quelle delle valute digitali. NYDIG ha affermato che le società di proprietà dell'ex superstar della NFL, Drew Brees, utilizzeranno questo piano di risparmio, così come diverse altre con le quali è direttamente coinvolto. Tra queste sono state menzionate Everbowl e StretchZone. Ecco cosa ha dichiarato Brees in merito a questa possibilità:

Per molto tempo, bitcoin è stato piuttosto intimidatorio per me. Più mi sono immerso nella comprensione del denaro, del valore a lungo termine e della storia della finanza, l'importanza del bitcoin è diventata evidente. Ecco perché sto usando NYDIG, un leader di fiducia nel bitcoin, per destinare una parte del mio stipendio a BTC ogni giorno di paga, e perché sono entusiasta che le aziende in cui sono coinvolto lo rendano un'opzione anche per i loro dipendenti. Nei suoi 13 anni di storia, Bitcoin è stato un veicolo inclusivo per la creazione di ricchezza e un piano di risparmio Bitcoin è uno dei modi più semplici per iniziare a risparmiare.

È recente la notizia che anche le star dell'NBA Thompson e Iguodala hanno deciso di essere pagati in bitcoin.

Nuove opportunità per i datori di lavoro

Si aprono nuove opportunità anche per i datori di lavoro che potranno così sfruttare Bitcoin per assicurarsi e trattenere i migliori dipendenti. La concorrenza è spietata e offrire un'alternativa differente su come ricevere la busta paga può rivelarsi un'ottima arma di difesa. Infatti, proprio Patrick Sells, Chief Innovation Officer di NYDIG, ha confermato:

Sappiamo quanto sia difficile per le aziende attrarre talenti di prim'ordine. Non è mai stato così vero come oggi. Un NYDIG Bitcoin Savings Plan è un vantaggio facile da adottare che può aiutare i datori di lavoro a distinguersi dalla massa, fornendo al contempo ai propri dipendenti uno strumento fondamentale per proteggere il proprio futuro finanziario. Siamo entusiasti che Drew e tanti altri proprietari e aziende lungimiranti stiano aiutando i propri dipendenti a ottenere Paid in Bitcoin.

Buone notizie quindi sul fronte Bitcoin che potrebbero sostenere un trend positivo per le criptovalute legate al suo andamento. Potrebbe quindi essere un buon momento per investire in asset digitali sfruttando tutta l'esperienza e la solidità di Coinbase.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi