Occhiali smart di Apple in arrivo senza realtà aumentata?

Da tempo circolano voci insistenti sul fatto che Apple stia lavorando a degli occhiali smart dotati di realtà aumentata (AR). Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni provenienti da una fonte solitamente affidabile sul colosso tech, il progetto iniziale avrebbe subito un ridimensionamento. Sembra, infatti, che il prodotto finale sarà comunque un paio di occhiali smart, ma con funzionalità meno avanzate rispetto a quanto preventivato in origine.

Occhiali smart di Apple senza funzioni AR

Nella sua newsletter Bloomberg Power On, Mark Gurman sostiene che Apple potrebbe lanciare occhiali smart, ma senza le tanto attese funzioni AR. Secondo il giornalista, infatti, questa categoria ha funzionato bene per Meta negli ultimi trimestri, quindi Apple potrebbe provare a unirsi alla festa.

In effetti, i Ray-Ban Meta, che in Italia sono venduti a poco più di 300 euro, possono scattare foto e permettono di chiamare e mandare messaggi con i comandi vocali, senza dimenticare la possibilità di condividere il proprio POV in videochiamata. Tutte caratteristiche interessanti!

Rinunciare alle funzioni di realtà aumentata ha un vantaggio principale che potrebbe finire per convincere Apple, e soprattutto i suoi clienti: abbassa notevolmente il costo. È anche un modo per far uscire prima gli occhiali. Anche se non erano previsti prima del 2027, gli smart glasses sono ormai ampiamente disponibili, quindi l’azienda di Cupertino potrebbe premere il grilletto molto prima.

Anche Samsung è interessata agli occhiali smart

In ogni caso, non è l’unica azienda interessata a questo mercato, che sembra molto promettente. Recentemente, il CEO di Qualcomm ha confermato che anche Samsung sta valutando un progetto di occhiali smart, probabilmente in collaborazione con Google. Questo è tutto ciò che sappiamo per ora. Come di consueto, Apple annuncerà questo potenziale lancio solo pochi giorni prima dell’arrivo sugli scaffali.

Nel frattempo, si potrà seguire il keynote di Apple in diretta questo lunedì sera a partire dalle 19.00 su Apple.com oppure sul canale YouTube!