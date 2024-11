Occhio al prefisso +34: la truffa telefonica ora arriva dalla Spagna

Se abbiamo uno smartphone siamo tutti in pericolo. Gli esperti hanno da poco lanciato l’allarme a causa di una nuova truffa telefonica con prefisso +34 (0034) proveniente dalla Spagna. Con molta probabilità l’origine di questa minaccia non è spagnola, ma semplicemente una numerazione VoIP per confondere le Forze dell’Ordine in caso di indagine e per incuriosire i destinatari della truffa.

Più di un fa vi avevamo parlato della truffa telefonica con prefisso +33 (0033) francese. La tecnica di quella con prefisso spagnolo è molto simile, si tratta di vishing. I cybercriminali contattano a caso un utente tramite chiamata con questo prefisso e una voce pre-registrata lo invita a trasferirsi su WhatsApp. Il motivo? Solitamente si tratta di una proposta lavorativa particolarmente invitante e remunerativa.

Per rendere ancora più interessante la cosa, i truffatori, tramite la voce registrata, si presentano come collaboratori di aziende o marchi importanti e famosi. Secondo quanto dichiarano gli esperti, la truffa telefonica con prefisso +34 spesso porta a furto di identità, clonazione di carte di credito e accessi indesiderati a conti correnti.

Truffa Telefonica con prefisso +34: come difendersi

La truffa telefonica con prefisso +34 segue una linea precisa per trasformare la preda in vittima. I cybercriminali cercano di instaurare un rapporto di amicizia e fiducia con la potenziale vittima, portandola così a fare e a dare tutto quello che chiedono. Come riconoscere questo raggiro e difendersi? Ecco alcuni consigli in merito che possono rivelarsi molto utili: