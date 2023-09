Offerta 4% di interessi su SelfyConto: approfitta subito

Attualmente il conto più moderno disponibile è SelfyConto di Banca Mediolanum. Optando per questo conto, puoi usufruire di una serie di vantaggi, tra cui canone zero per il primo anno (azzerabile in seguito), bonifici e prelievi gratuiti e molti altri vantaggi.

SelfyConto offre una promozione speciale per i nuovi clienti, che prevede un tasso di interesse del 4% per sei mesi.

Questa è un’ottima opportunità per chi dispone di fondi extra e desidera fare un investimento breve con un rendimento elevato.

Investendo 10.000 euro, puoi guadagnare un interesse netto di 147 euro in soli sei mesi. In questo modo, il tuo patrimonio aumenterà mentre aspetti altre prospettive di investimenti a lungo termine.

Aprire il conto è semplice e veloce, procedura che può essere effettuata comodamente online. Inoltre, la procedura diventa più sicura se ti autentichi tramite lo SPID.

Tasso del 4% di rendimento: un’offerta davvero unica

SelfyConto è un conto corrente senza canone per 12 mesi. Si tratta di un risparmio notevole, considerando il canone mensile di 3,75 euro. Inoltre, è azzerabile successivamente.

Se hai meno di 30 anni, il canone resta a zero fino a quando non compi 30 anni. Gli Over 30, invece, possono azzerarlo eseguendo 48 operazioni di compravendita di titoli, richiedendo un mutuo o un prestito o se gestiscono un patrimonio pari ad almeno 15.000 euro.

Avrai a disposizione una carta di debito gratuita che ti consentirà di prelevare denaro gratuitamente all’interno della zona euro. Inoltre, questa carta di debito è compatibile con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay.

Come cliente hai accesso a bonifici bancari gratuiti oltre alla possibilità di richiedere una carta di credito con canone mensile di 1 euro e limite massimo di 1.500 euro.

Inoltre, durante i primi 6 mesi, riceverai un tasso di interesse del 4%, il che significa che se investi 10.000 euro, guadagnerai un interesse netto pari a 147 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.