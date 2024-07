Olimpiadi 2024: tutte le truffe online e come difendersi

Le Olimpiadi 2024 di Parigi sono a un passo dal loro inizio. Oltre 10 mila atleti stanno per sfidarsi cercando di raggiungere il podio e una medaglia. Tantissimi appassionati seguiranno dal vivo e in diretta da casa tutto l’evento. Purtroppo però i cybercriminali hanno già iniziato a diffondere le loro pericolose truffe online, mietendo anche un discreto numero di vittime.

Il pericolo è quello di cadere nella trappola visto che sfruttano diversi mezzi per raggiungere più utenti possibili. Difendersi diventa essenziale per non pagare tristi conseguenze. Per farlo occorre conoscerle bene così da riconoscerle ed evitarle immediatamente. Vediamo insieme tutti i raggiri finora scoperti e come difendersi da essi in maniera efficace.

Olimpiadi 2024 di Parigi: le truffe online scoperte

In questi giorni che precedono le Olimpiadi 2024 di Parigi gli esperti in sicurezza informatica hanno scoperto una serie di truffe online decisamente pericolose che sfruttano proprio questo tema. Si propongono cavalcando necessità che gli utenti hanno in vista di questo evento mondiale importantissimo e particolarmente amato e seguito. Vediamo quali sono i raggiri a tema.