OnePlus 15 confermato con Snapdragon 8 Elite Gen 5

Tra gli smartphone di nuova generazione che integreranno il chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, annunciato ufficialmente oggi, c’è anche OnePlus 15. La conferma è appena arrivata dal brand, attraverso un comunicato stampa che abbiamo ricevuto in redazione. Per la presentazione ufficiale bisognerà attendere qualche settimana.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 nel nuovo OnePlus 15

Sarà un modello flagship che punterà anzitutto sulle prestazioni. La piattaforma software sarà OxygenOS (basata sul sistema operativo Android). È lecito attendersi l’immancabile iniezione di funzionalità AI, in linea con il trend del momento. Queste le parole di Pete Lau, fondatore di OnePlus.

Per oltre un decennio, OnePlus e Qualcomm Technologies hanno collaborato per ridefinire il concetto di flagship. Con Snapdragon 8 Elite Gen 5 al suo cuore, OnePlus 15 promette di portare avanti questa tradizione, offrendo velocità, intelligenza ed efficienza che i nostri utenti chiedono oggi e nel futuro.

Cos’altro sappiamo di OnePlus 15? Poco, almeno facendo riferimento alle informazioni ufficiali. Il comunicato cita la presenza del comparto fotografico DetailMax sviluppato internamente per sfruttare algoritmi avanzati e processori potenti, catturando immagini incredibilmente nitide e realistiche . Dovremo attendere ottobre per saperne di più.

Sono giornate ricche di annunci, anzi preannunci, per il settore. Tra gli altri brand che hanno anticipato l’arrivo di nuovi modelli c’è OPPO, che con la sua serie Find X9 ha deciso di affidarsi al chipset concorrente MediaTek Dimensity 9500.

Tornando allo Snapdragon 8 Elite Gen 5, integrerà CPU Oryon, GPU Adreno e NPU Hexagon di ultima generazione. Quest’ultima componente è dedicata in modo specifico alle operazioni di intelligenza artificiale. Chiudiamo con il commento di Chris Patrick, Vicepresidente Senior e General Manager per il mobile di Qualcomm Technologies.